Don't Shout Together, belirlenen süre içerisinde ormandan kaçmaya çalıştığınız bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Don't Shout Together, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Aslında tam anlamıyla korkmamanız gereken bir korku oyunu olan bu yapımda, korkuya dair herhangi bir his aktarmamanız gerekiyor. Eğer küçük bir çığlığınız duyulursa oyunu başarısız bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz.

Mikrofonunuzu kullanarak oynadığınız oyun içerisinde çıkardığınız her korku sesi kaybetmenize bir nedendir. Hareket ettiğinizde ekranın sol altında bulunan süre sayacı ilerliyor olacaktır. Eğer durur ve hareket etmezseniz süre olduğu gibi yerinde kalacaktır.

Issız bir ormanın için arkadaşlarınız ve siz baş başasınız. Etrafınızda her ne kadar sizi korkutmaya çalışan yaratıklar olsa da korkmadan yolunuza devam etmeli ve çeşitli eşyaları toplayarak ormandan kaçmalısınız. Kaçmanın iki farklı yolu bulunuyor. Bir telefon kulübesi kurarak veya aracın parçalarını tamamlayarak bu karanlık ormandan kaçabilirsiniz.

Don't Shout Together İndir

Siz de Don't Shout Together indirin ve arkadaşlarınızla birlikte korkmadan ormandan kaçmaya çalışın!

Don't Shout Together Sistem Gereksinimleri