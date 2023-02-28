Dr. Driving APK farklı şekillerde araba sürebilme ve park etme oyunudur. Zamana karşı yarışmayı ve rekorlar kırmayı sevenlere tavsiye edilir.

Yusuf Ekrem - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dr. Driving APK yarış oyunu severleri cezbedecek özelliklere sahip bir oyundur. 500 milyondan fazla kişinin indirerek oynadığı Dr. Driving’de oyuna heyecan katacak modlar eklendi. Dr. Park serisinden farklı olarak bu sefer grafiklerle geliştirilmiş sokaklarda hız yapabileceksiniz. Google Oyun hizmetiyle senkronize çalışabilen Dr. Driving APK, online olarak oynanabiliyor. Google hesabıyla oturum açanlar gerçek zamanlı kişilerle yarışabilir.

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Dr. Driving’de amaç arabayı mümkün olan en kısa zamanda hiçbir şekilde kaza yapmadan belirtilen yere getirmek. Oyuna gelen güncellemelerle mod sayısı 6 oldu. Drift, Fuel, VIP Escort, Parking, Broken Brake, Truck, Lane, Speed, Hıghway modlarında ilerlemeyle para kazanılır.

Bölümlerde ilerledikçe yeni arabaların kilidi açılıyor. Yeni arabalar hız ve manevra kabiliyeti olarak sürekli daha iyi oluyor. Dr. Driving APK’da seçtiğiniz aracı farklı seçeneklerle sürebilirsiniz. Ekran üzerinde direksiyon, gaz ve fren pedalı olabileceği gibi telefonu çevirerek de yönlendirme yapabilmek mümkün. Ayrıca oyunun içine çeken kamera ayarları yapılabilir. Direksiyon koltuğundan veya tepeden bakan kamerayla araba sürebilirsiniz.

Kusursuz ve drift yapabilen her şoför Dr. Driving’de bir adım öne çıkar. Drifte göre para ödülleri verilir. Modlardaki görevleri sıfır hatayla yerine getirmek daha fazla para ödülü demek. Kazanılan paralarla yeni araçlar alınabilir. Bunun yanında araçların bakımı da ödüllerle yapılır. Dr. Driving’de keyifli ve kusursuz bir sürüş için aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırmalısınız.

