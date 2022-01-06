Drag Racing Streets APK, geniş özelleştirme seçeneği, 150'den fazla araba, çeşitli oyun modları ile dikkat çeken araba yarışı oyunu.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Drag Racing Streets APK, kalkış yarışları severlere özel hazırlanmış araba yarışı oyunlarından. Geliştiricisinden geniş özelleştirme seçeneği sunan fizik motoru üzerine kurulu türünün ilk yarış oyunu olarak tanımlanan Drag Racing Streets’de hayalinizdeki arabayı yapma şansına sahipsiniz.

Drag Racing Streets APK İndir

Çeşitli yarış türleri - Fizik motoru üzerine kurulu gerçekçi kalkış yarışları. Turnuvalar, süre sınırlı yarışlar ve gerçek oyuncularla yarışlar. Becerilerinizi geliştirin ve sınıfınızdaki en iyi sürücü olun.

Çeşitli arabalar - JDM, Muscle car, klasikler ve daha birçok araba! 150’den fazla yarış arabası arasından en sevdiğiniz arabayı galeride bulun.

Gerçek sürücülü takımlar - Bu yarış oyununda her zaman mücadele edecek birini bulacaksınız. Herhangi bir oyuncuyla sohbet ederek giriş yapın veya turnuvalara katılın. Her zaman sizin gibi güçlü sürücülerle bir takım kurabilirsiniz. Bölgeleri ele geçirin ve patronları birlikte alt edin. Lig unvanınızı yükseltin ve diğer oyuncular arasında saygınlığınızı artırın.

Arabanızı yükseltin - Arabanızın 38 parçasını geliştirmek için blueprintleri kullanın. Drag için hayalinizdeki arabayı yükseltin ve ayar çekin. Spor arabaları sollamaya hazır mısınız? Bu araba yarışı oyununda pistte benzersiz harekete sahip eşsiz bir araba yapabilirsiniz.

Benzersiz boyama - Yerleşik vinilleri kullanın ve istediğiniz gibi düzenleyin veya editör ile arabanıza benzersiz bir görünüm kazandırın. Oyundaki çeşitli benzersiz renkler hayal gücünüzü şaşırtacak.

Drag Racing Streets APK Android oyun indirdiğinizde şunları bulacaksınız: