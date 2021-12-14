Drift Fabrikası APK Android oyunda trafikte yanlayarak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Drift odaklı araba yarış oyunlarını sevenler için tavsiyemizdir.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Drift Fabrikası APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir araba sürme oyunu. Modellemeleri etkileyici spor arabalarla trafiğe açık alanda ve drift özel pistlerde yarışlar çıkardığınız harika bir mobil oyun. Araba oyunları, araba simülasyon/simülatör oyunları, drift oyunları, araba yarışlarını sevenler için Türk yapımı Drift Fabrikası Android oyunu tavsiyemizdir.

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Diğer araba yanlama oyunlarından farklı olarak Drift Fabrikası, belli uzunlukta pistlerde yarış yerine şehrin ortasında serbest sürüş keyfi sunuyor. Arabaları hem içten hem de dıştan görüntüleyebiliyorsunuz. Trafiğin yoğun olduğu yollarda arabalarla kafa kafaya gelerek veya drift yarışları özel olarak tasarlanmış yollarda arabanızı sürüyorsunuz. Motor yükseltme gibi çeşitli değişiklikler yapabiliyor, arabanızı modifiye edebiliyorsunuz. Araba seçeneği fazla olmasa da modifiye noktasında tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol tarafında altı seçeneğiniz var. Aracın daha iyi kontrol edilmesi için özel olarak geliştirilmiş kontrollerden dilediğinizi seçerek tozu dumana katın.

Bariyerler ve fren olmadan açık dünyada serbest sürüş

Gerçek araba modelleri

Gerçekçi araba içleri

Araba ayarlama

Tüm araba şeklini değiştirme ve motorunu yükseltme

Altı ayarlanabilir kontrol

Yüzlerce hareketli arabanın bulunduğu büyük hibrit yollar

Tüm cihazlar için uyumluluk

Drift Fabrikası APK son sürüm yenilikleri