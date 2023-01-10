Drift Max Pro APK, Android cihaz kullanıcılarının oynayabileceği drift yapma mekanikleriyle öne çıkan eğlenceli bir yarış oyunudur.

Görkem Gülen - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba yarışı oyunlarının oyun sektörünün yapı taşlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Bu durum mobil oyun sektöründe de farklı değil. Drift Max Pro, drift seven oyunculara çok eğlenceli bir drift deneyimi vaat ediyor.

Drift Max Pro - Araba Yarışı APK İndir

Drift Max Pro APK genel anlamda bir yarış simülasyonudur. Ancak oyun bizden bitiş çizgisine 10 saniyede ulaşmamızı veya motorumuzun gücünü sonuna kadar kullanarak hedefe ilk varmamızı beklemiyor. Bu yönüyle de geleneksel yarış oyunlarından ayrılıyor. Oyun tabii ki kazanmak üzerine kurulu ancak bunu yaparken bizden beklentisi gerçekçi drift mekaniklerinin keyfini çıkarırken yollarda savrulmamız.

Oyunun sahip olduğu yüksek kalitenin başmimarı kuşkusuz oynanış özellikleri. Oynanış, kolayca öğrenilebilen basit bir sistem üzerine kurulu. Bu durum türe uzak oyuncuların bile oyunda bir süre vakit geçirmelerinin ardından kontrollere hakim olmalarına yardımcı oluyor. Oynanışa alıştıktan sonra geriye sadece çarpıcı ve gerçekçi drift mekanikleri ile yarışların keyfini çıkarmak kalıyor.

Drift Max Pro APK biz oyunculara gerçekleştirmemiz gereken farklı amaçlar veriyor. Bir tepeden aşağı kaymak, bayrakları ele geçirmek, yarışmaları ve devreleri tamamlamak oyunun bizlere sunmuş olduğu hedeflerden bazıları.

Oyun, sahip olduğu eğlenceli oynanışı diğer güçlü özellikleri ile birleştirerek kusursuz bir oyun deneyimi yaratmayı amaçlıyor. Araçlarımızı dilediğimiz gibi geliştirmemize izin vermesi bu özelliklerden birisi. Arabamızı boyayabiliyor; kaliperleri, jantları, lastikleri değiştirebiliyoruz. Oyunun sunduğu bir diğer çeşitlilik ise sunduğu haritalarda karşımıza çıkıyor. Havalimanlarından dağlara, şehir merkezlerinden ormanlara kadar kendi zorluk seviyelerine sahip birçok farklı parkurda yarışabiliyoruz.

Drift Max Pro APK'nın Sundukları