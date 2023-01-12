Drift Ride APK, gerçek fiziklere ve grafiklere sahip bir mobil araba yarışı oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapay zeka destekli mobil araba yarışı oyunlarından olan Drift Ride APK, birbirinden farklı özellikleri ile karşımıza geliyor. Drift ve araba yarışının bir arada sunulduğu ve aynı zamanda düşük depolamaya sahip olan oyun stres atmak için birebir.

Drift Ride APK İndir

Çöl, orman gibi birçok bölgede yarışırken aynı zamanda geceyi gündüz edeceğiniz Drift Ride APK indirdiğinize değecek oyunlar arasında yer almakta. Drift atarken rakibinizi devirebilir ve puanınızı artırabilirsiniz.

Oyun dinamikleri ve grafikleri ön plana çıkarken aynı zamanda kar gibi kaygan zeminlere de yer vermesi avantajlar kısmında yer alıyor. Son sürat otobanda yol alırken aynı zamanda hem motorun sesi hem de oyun müziklere sizlere eşlik edecek.

Farklı kamera modlarıyla birlikte sürüş deneyiminizi daha da geliştirebilecek ve oyundan zevk alabileceksiniz. Siz de hünerlerinizi göstermek istiyorsanız Drift Ride APK indirebilir ve rakiplerinizi halt edebilirsiniz.