Drive Simulator APK, kendi inşaat ve nakliye-taşımacılık şirketinizi yönettiğiniz Android sürüş simülatörü oyunu.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Drive Simulator APK, gerçekçiliğiyle oyuncuların beğenisini kazanan Android sürüş simülatörü, sürüş simülasyonu oyunu.

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Drive Simulator APK Android oyununda kendi inşaat ve nakliye şirketinizi yönetiyorsunuz. Satın alıyor, inşa ediyor ve detaylarıyla etkileyen geniş bir ortamda işinizi büyütüyorsunuz. İnşaat işlerinden nakliye ve taşımaya çeşitli hedefler içeren görevler sizi bekliyor. Biri dizi farklı boyutta araç satın alıyor ve kullanıyor, küçük ve büyük binalar, köprüler, yollar ve başka harika yapılar inşa ediyorsunuz. Büyük vinçler ve makineleri çalıştırıyor, küçükten büyüğe farklı ağırlıkta kargoları teslim ediyor ve bozuk araçları kurtarıyorsunuz.

Kolay ve karmaşık işleri tamamlamak, ödüllendirmek ve araç filonuzu büyütmek için beş farklı mod arasından seçim yapın. Trafik kurallarına ve ışıklara uymayı ve yakıtınız azaldığında yakıt ikmali yapmak için şehirdeki herhangi bir benzin istasyonuna yanaşmayı unutmayın.