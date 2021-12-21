Drive Simulator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 92.00 MB
- Üretici Dualcarbon
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Drive Simulator APK, kendi inşaat ve nakliye-taşımacılık şirketinizi yönettiğiniz Android sürüş simülatörü oyunu.
Drive Simulator APK, gerçekçiliğiyle oyuncuların beğenisini kazanan Android sürüş simülatörü, sürüş simülasyonu oyunu.
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Drive Simulator APK Android oyununda kendi inşaat ve nakliye şirketinizi yönetiyorsunuz. Satın alıyor, inşa ediyor ve detaylarıyla etkileyen geniş bir ortamda işinizi büyütüyorsunuz. İnşaat işlerinden nakliye ve taşımaya çeşitli hedefler içeren görevler sizi bekliyor. Biri dizi farklı boyutta araç satın alıyor ve kullanıyor, küçük ve büyük binalar, köprüler, yollar ve başka harika yapılar inşa ediyorsunuz. Büyük vinçler ve makineleri çalıştırıyor, küçükten büyüğe farklı ağırlıkta kargoları teslim ediyor ve bozuk araçları kurtarıyorsunuz.
Kolay ve karmaşık işleri tamamlamak, ödüllendirmek ve araç filonuzu büyütmek için beş farklı mod arasından seçim yapın. Trafik kurallarına ve ışıklara uymayı ve yakıtınız azaldığında yakıt ikmali yapmak için şehirdeki herhangi bir benzin istasyonuna yanaşmayı unutmayın.
- Kendi şirketinizi yönetin.
- Seçilebilir yedi mod
- Geniş detaylı ortam
- Gündüz/Gece sistemi
- Çeşitli kamyonlar, treyler ve inşaat araçları
- Araç özelleştirme
- Her araç için iç görünüm
- Araç yakıt sistemi
- Büyük vinçleri çalıştırın.
- Dinamik yapay zeka trafik ve trafik ışıkları sistemi
- Dört farklı kontrol seçeneği