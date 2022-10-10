Direksiyonu ağlatabilecek oyun Drive Zone Online APK. binlerce kişi tarafından oynanan bir araba yarışı oyunudur. Gerçek bir araba sürme deneyimi yaşamak isteyenleri buraya toplayabiliriz.

Abdullah Yılmaz - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba yarışı oyunları stres atmak için birebir olan oyunlar arasında yer almaktadır. Özellikle gerçekçi grafikler, rahat sürüş dinamiği ve birbirinden farklı modda Araba yarışı oynamak oyuncular için birer vazgeçilmezdir. Araba sürmeyi sevenler için harcadığınız vakte değecek çevrim içi araba yarışı oyunu Drive Zone Online APK.

Drive Zone Online APK İndir

Off road, şehir yarışı ve drift gibi birçok modu bulunduğu Drive Zone Online APK, indirdiğiniz zaman fark edeceksiniz ki birçok mobil araba yarışı oyununa kıyasla daha farklı gerçekçi ve oyun dinamiklerine sahip.

Garajınıza bir tane değil! Birden çok arabayı koyabileceğiniz ve dünya üzerinde hemen hemen her dönemde popüler olan araçların olabileceğini biliyor muydunuz? Oyunun grafikleri gerçekten de bilgisayar oyununu aratmıyor. Aynı zamanda oyun kamerası araç içi ve araç dışı olarak değişmekte özellikle çölde bulunan bölgede kumda bir yarışçının tozu dumana kattığı görülebilir.

Diğer oyuncularla birçok farklı haritada yarışa bileceğiniz Drive Zone Online APK oyunu aynı zamanda kendi araçlarınızı yaratmanıza olanak sağlıyor. Ancak şu an Drive Zone Online APK’nin beta testinde olduğumu ve oyunun bazı özelliklerini kullanılmadığını söyleyelim.

Vaz geçilmeyen oyunlar arasında yer alan araba yarışları oyunları, yüzlerce hatta binlerce olabilir. Özellikle mobil cihazlarda en iyi araba yarışı oyunlarını bulmak oldukça zordur.

Bu nedenle birçok araba yarışı oyununu test etmeniz gerekebilir. Ancak bir oyunun iyi olup olmadığını oyun hakkında belirtilen özelliklerden görebilirsiniz. Örneğin: Drive Zone Online APK birçok araba yarışı oyununa göre gerçekten de yüksek kalitede grafikler sunmaktadır. Bunu 1 GB yakın depolama alanından görebilirsiniz. Sizde arabalarınızı özelleştirin ve bu aksiyon dolu âna tanıklık edin.