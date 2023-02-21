Driving School Sim APK, farklı modlar içeren popüler araba sürüş simülasyonu oyunudur.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Driving School Sim APK, android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz araba simülasyonu oyunudur. Google Play’de yarış oyunları kategorisinde üst sıralarda olan Driving School Sim 2020 araba sürme oyunu - sürüş simülatörü, yarış modu, özgür sürüş modu, öğrenme modu, online multiplayer yarışlar gibi farklı birçok mod içeriyor. Araba sürme oyunlarını seviyorsanız yarış, sürüş farklı modları bir araya getiren Driving School Sim’i kesinlikle oynamalısınız.

Spor arabalar, SUV’lar, sedanlar, süper arabalar, hypercar’lar, hatcback’ler ve daha fazlası bu araba oyununda. İster debriyaj ve vites kolu olan düz vites arabaları sürmeyi öğrenin isterseniz de otomatik vites arabaları sürün. Telefonunuzu eğerek, butonlar veya dokunmatik direksiyon ile aracınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Ünlü şehirler, dağ yolları, çorak çöller, buzlu ve karlı sokaklar ve fazlasını serbest sürüş modunda baka baka keşfedin veya çok oyunculu modda yarışlara katılarak yolları test edin. Veya öğrenme modunda trafik kuralları bilginizi geliştirin.

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