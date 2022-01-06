Driving Zone Germany APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 95.00 MB
- Üretici AveCreation
-
Driving Zone Germany APK, Alman arabalarını kullandığınız sokak yarış simülatörü. Ücretsiz ve internetsiz Android yarış oyunları arasında oldukça popüler.
Driving Zone Germany APK, Almanya’da üretilen arabalarla sokak yarışlarına katıldığınız sürüş simülatörü, simülasyon oyunu.
Driving Zone Germany APK İndir
Bu sürüş simülasyonu oyununda Alman üreticilerin klasik şehir arabalarından güçlü modern spor arabalarına lüks arabalarına farklı arabaları bulunuyor. Oyunda her arabanın kendine özgü teknik özellikleri ve motor sesleri var. Gövde ve gösterge paneli de dikkatinizi çekecek. Oyun, farklı hava koşullarına sahip benzersiz pistler sunuyor. Otoyolda yüksek hızda sürebilir veya geceleri ayrı güzel olan Alman kasabasında gezintiye çıkabilirsiniz. Gerçek olağanüstü bir yarışçıysanız tehlikeli buzlu yol ve kış pistini sürmeyi denemelisiniz. Dinamik olarak değişen günün başlangıç saatini seçebilirsiniz.
Motoru çalıştırın, gaza basın ve mümkün olduğunca hızlı kovalayın. Trafikteki araçları sollayarak puan kazanın. Yeni araçları, modları ve diğer özellikleri açmak için puana ihtiyacınız olacak. Bu yarış simülatör, size sakin ve güvenli sürüş veya hız sınırını aşarak sürme seçeneği sunar. Ayarlar, araba fiziği gerçekçiliği seviyesini özelleştirmenize olanak tanır. Oyunu atari salonlarındaki arcade yarışları gibi oynayabilir veya sürüş becerilerinizi göstermeniz gereken gerçekçi zorlu yarış simülatörüne girebilirsiniz. Oyun içi kayıt özelliğiyle oynanış videonuzu kaydederek sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Cihazınızın kamera ve mikrofonunu kullanarak kaydettiğiniz tekrarları düzenleyebilir ve yorumlayabilirsiniz.
Android yarış oyunlarından Driving Zone Germany APK özellikleri:
- Modern güzel grafikler
- Gerçekçi araba fiziği
- Gerçek zamanlı günün saati değişir.
- Niteliksel olarak modellenmiş Alman arabalar
- Farklı hava koşullarına sahip 4 pist
- Birinci şahıs görüşü / iç kamera
- Oyunun ilerlemenizin otomatik bulut senkronizasyonu
Driving Zone: Germany
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 890
- DOSYA BOYUTU 232.00 MB
- Üretici AveCreation
-
Driving Zone: Germany, Almanya sokaklarında trafiğe çıktığınız yarış simülasyonu oyunu.
Driving Zone: Germany, adından da tahmin edeceğiniz üzere Almanya sokaklarında arabayla tur attığınız yarış oyunu. Arcade ve simülasyon sürüş deneyimini tamamen size bırakıyor. Klasik şehir arabalarından modern spor arabalarına geniş bir araç seçeneği var. Dilediğiniz garajdan alıp trafiğe çıkıyorsunuz.
Yağmur, güneş, gece ve gündüz Almanya sokaklarında arabanızla gezerken trafik kurallarına bağlı kalmak ya da kalmamak sizin elinizde. Ancak yeni araçları (klasik, spor, lüks arabalar) pistleri (farklı hava koşulları içeren 4 pist) modları ve oyunun diğer özelliklerini açabilmeniz için trafikte tehlikeli hareketler yaparak puan toplamanız gerekiyor. Çılgın bir sürücüyseniz oyunun sizin için özel pistleri de var.
İç ve dış farklı kamera açıları sunan yarış simülasyonunun grafiklerin de kaliteli olduğunu belirtmek gerek. Genellikle trafiğin aktığı simülasyon tarzı yarış oyunlarında görseller fazla kaliteli olmaz ancak Driving Zone oyunu hem iPhone hem de iPad’de çarpıcı grafikler sunuyor. Grafiklerin kalitesi seslere yansımamış olsa da Driving Zone serisini oynamış olun olmayın tavsiye ederim.