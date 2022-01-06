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Driving Zone Germany APK

Driving Zone Germany APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 95.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici AveCreation
  • İndir

Driving Zone Germany APK, Alman arabalarını kullandığınız sokak yarış simülatörü. Ücretsiz ve internetsiz Android yarış oyunları arasında oldukça popüler.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Driving Zone Germany APK, Almanya’da üretilen arabalarla sokak yarışlarına katıldığınız sürüş simülatörü, simülasyon oyunu.

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Bu sürüş simülasyonu oyununda Alman üreticilerin klasik şehir arabalarından güçlü modern spor arabalarına lüks arabalarına farklı arabaları bulunuyor. Oyunda her arabanın kendine özgü teknik özellikleri ve motor sesleri var. Gövde ve gösterge paneli de dikkatinizi çekecek. Oyun, farklı hava koşullarına sahip benzersiz pistler sunuyor. Otoyolda yüksek hızda sürebilir veya geceleri ayrı güzel olan Alman kasabasında gezintiye çıkabilirsiniz. Gerçek olağanüstü bir yarışçıysanız tehlikeli buzlu yol ve kış pistini sürmeyi denemelisiniz. Dinamik olarak değişen günün başlangıç saatini seçebilirsiniz.

Motoru çalıştırın, gaza basın ve mümkün olduğunca hızlı kovalayın. Trafikteki araçları sollayarak puan kazanın. Yeni araçları, modları ve diğer özellikleri açmak için puana ihtiyacınız olacak. Bu yarış simülatör, size sakin ve güvenli sürüş veya hız sınırını aşarak sürme seçeneği sunar. Ayarlar, araba fiziği gerçekçiliği seviyesini özelleştirmenize olanak tanır. Oyunu atari salonlarındaki arcade yarışları gibi oynayabilir veya sürüş becerilerinizi göstermeniz gereken  gerçekçi zorlu yarış simülatörüne girebilirsiniz. Oyun içi kayıt özelliğiyle oynanış videonuzu kaydederek sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Cihazınızın kamera ve mikrofonunu kullanarak kaydettiğiniz tekrarları düzenleyebilir ve yorumlayabilirsiniz.

Android yarış oyunlarından Driving Zone Germany APK özellikleri:

  • Modern güzel grafikler
  • Gerçekçi araba fiziği
  • Gerçek zamanlı günün saati değişir.
  • Niteliksel olarak modellenmiş Alman arabalar
  • Farklı hava koşullarına sahip 4 pist
  • Birinci şahıs görüşü / iç kamera
  • Oyunun ilerlemenizin otomatik bulut senkronizasyonu