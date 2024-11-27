Dungeon Done, canavar dolu zindanlara ev sahipliği yapan bir çevrimiçi eşli korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer alan Dungeon Done, oyuncuları canavar dolu zindanlara göndermektedir. Daha önce temizlenmiş olan zindanlar, artık ne halde olduğu bilinmeyen bir haldedir. Arkadaşlarınızla birlikte zindanı keşfedin, hazineleri toplayın ve canavarlardan kaçın.

Altı oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Dungeon Done'da, tek başınıza hayatta kalmanız oldukça zordur. Yalnızca takım çalışması ve yeteneklerinizle birlikte hayatta kalma serüveninizi devam ettirebilirsiniz. İster canavarlardan kaçmak, isterseniz de hazineleri toplamak olsun, hiçbir şeyi yardım olmadan yapamayacaksınız.

Dungeon Done İndir

Dungeon Done, zindanların her köşesine zorlu canavarları konumlandırıyor. Sizi hangi canavarın beklediğini bilmeden ilerleyecek, zorlu yetenekleri olan yaratıklardan kaçacak ve sürükleyici bir deneyim yaşayacaksınız.

Zindanın derinliklerindeki nadir hazineleri arayın ve hazinelerle birlikte kaçamayı başarın.

Unreal Engine 5'in güvüyle geliştirilen ve karanlık atmosferi en iyi şekilde oyunculara yansıtan Dungeon Done, gerçekçi grafikleri ve sürükleyici ses tasarımını oyunculara sunmaktadır. Sizi her adımınızda korkutacak olan Dungeon Done'u indirin ve arkadaşlarınızla zindandan kaçmaya çalışın!

Dungeon Done Sistem Gereksinimleri