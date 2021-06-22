Dungeons & Dragons: Dark Alliance, üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunu.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dungeons & Dragons dünyası gerçek zamanlı savaş ve dinamik işbirlikçi ile dolu şiddetli aksiyon mücadelesinde hayat buluyor. İkonik D&D kahramanları olarak oynayın ve diğer üç arkadaşınıza katılarak efsanevi canavarlarla savaşın, güçlü ekipmanlar kazanın, zorlukların üstesinden gelmek için yeni yeteneklerin kilidini açın.

Dungeons & Dragons İndir

Kötülüğün istilacı orduları her geçen gün daha da güçlenirken, buz devleri ve ejderhalar Icewind Dale’de geziniyorlar. Şimdi dört kahraman, yaratıkların saldırısını geri püskürtmeli ve karanlığa karşı savunmalıdır.