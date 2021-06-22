Dungeons & Dragons: Dark Alliance
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- Üretici Tuque Games
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Dungeons & Dragons: Dark Alliance, üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunu.
Dungeons & Dragons dünyası gerçek zamanlı savaş ve dinamik işbirlikçi ile dolu şiddetli aksiyon mücadelesinde hayat buluyor. İkonik D&D kahramanları olarak oynayın ve diğer üç arkadaşınıza katılarak efsanevi canavarlarla savaşın, güçlü ekipmanlar kazanın, zorlukların üstesinden gelmek için yeni yeteneklerin kilidini açın.
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Kötülüğün istilacı orduları her geçen gün daha da güçlenirken, buz devleri ve ejderhalar Icewind Dale’de geziniyorlar. Şimdi dört kahraman, yaratıkların saldırısını geri püskürtmeli ve karanlığa karşı savunmalıdır.
- İkonik D&D kahramanları olarak oynayın - En çok satan fantastik yazar R.A. Salvatore’un dört kahramanı Drizzt Do’Urden, Catti-brie, Wulfgar ve Bruneor Battlehammer arasından birini seçin. Her birinin kendine özgü oyun tarzı ve özelleştirilebilir yetenekleri var. Yeni becerilerin kilidini açmak ve güçlü ekipmanlar kazanmak için görevleri tamamlayın ve boss’ları alt edin.
- Arkadaşlarınızın yanında savaşın - En fazla üç arkadaşınıza katılın ve şiddetli gerçek zamanlı savaşla birlikte dinamik işbirliği deneyiminde birlikte savaşın. Tek başına üstesinden gelinemeyecek kadar güçlü durdurulamaz canavarları devirirken yıkıcı kombinasyonları açığa çıkarın.
- Durdurulamaz canavarları ele geçirin - Dark Alliance, oyuncuları Dungeons & Dragons dünyasının en efsanevi canavarlarından bazılarıyla karşı karşıya getiriyor. Buz devleri, seyirciler, beyaz ejderhalar, hepsini yenmek için güç toplayın.
- Donmuş doğaya meydan okuyun - Dark Alliance, Dungeons & Dragons dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hayat veriyor. Vatanınızı canavar ordularından korurken Icewind Dale’in soğuk ve tehlikeli dünyasını keşfedin.