Büyük bir filoya komuta ettiğiniz Dust Fleet oyununda, savaşları kazanarak uzayın hakimi olun.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uzaydaki bir savaş filosunu komuta ettiğimiz Dust Fleet oyununda, insanlığı ölümcül bir savaşın içerisinden kurtarmaya çalışıyoruz. Oldukça stratejik düşünmemiz gereken bu uzay simülasyonunda, hayatta kalmak için tehditlerle yüzleşin.

Filonuzu genişleterek yeni stratejilerin kilidini açın ve görevlerinizi tamamlayın. Ardından gelen modüller, silahlar ve yetenekler gibi birçok şeyin sahibi olun. Oluşturacağınız ek filo istasyonları, bulunduğunuz savaşın kaderini değiştirebilir. Bu nedenle, elinizden geldiği kadar destek ve takviye edinin.

Dust Fleet İndir

Nişancılığınızı değil, strateji mantığınızın ön planda olduğu Dust Fleet'te, taktiksel manevralar, kurnazlıklar ve galip gelmek için çeşitli yeteneklerinizi kullanın.

Grafiksel anlamda göz doyurucu bir yapıya sahip olan Dust Fleet'i indirerek, siz de büyük bir uzay aracını komuta edebilirsiniz. Savaşlarda başarı elde ederek yeni özelliklerin kilidini açabilir ve uzayın hakimi olabilirsiniz.

Dust Fleet Sistem Gereksinimleri