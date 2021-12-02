E30 Drift ve Modifiye Simulator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 111.00 MB
- Üretici OB Games
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E30 Drift ve Modifiye Simulator APK, araba modifiye etme ve oyun modlarıyla dikkat çeken araba simülatörü, araba sürme simülasyonu oyunu.
E30 Drift ve Modifiye Simulator APK, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz gerçekçi araba sürme ve park etme simülatörü. Araba modifiye etme imkanı da sunan simülasyon oyunu ufak boyutlu olmasına karşın harika grafikler sunuyor. Araba sürme, araba park etme, araba yarışı, araba modifiye etme, drift yarışları hayranıysanız E30 Drift ve Modifiye Simulator oyunu hoşunuza gidecek.
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Araba oyununda gerçekçi sürüşün keyfini çıkarın. Arabanızı birçok özelleştirme seçeneğiyle değiştirin. Arabanızı istediğiniz gibi değiştirin ve park etme, kontrol noktası, kariyer, drift, tur süresi, yarış pisti, rampa, off-road, havaalanı, kış, şehir gibi farklı modlarda oynayın. Arabanızın tekerleklerini, rengini, rüzgarlığını, plakasını, egzozunu, kaputu, tamponu, korna sesini, süspansiyonlarını ve diğer parçalarını özelleştirin.
E30 Drift ve Modifiye Simulator APK Android oyununda seçebileceğiniz modlar:
- Serbest mod - Büyük bir şehirde tur atmaktan çekinmeyin ve yolculuğun tadını çıkarın. Trafik kurallarını unutabilir ve arabanızla tozu dumana katabilirsiniz.
- Kariyer modu - Tüm trafik kurallarına uymanız, trafik ışıklarında beklemeniz, şerit ihlali yapmamanız ve çarpmamanız gerekir. Arabayı istenen noktaya götürmelisiniz.
- Park etme modu - Belirli bir süre içinde istenilen noktaya arabayı park edin, engellere çarpmayın.
- Checkpoint modu - Belirli bir sürede tüm kontrol noktalarına uğrayın, hızlı olun ve trafik kurallarını unutun.
- Drift modu - Arabanızı kaydırarak puan topladığınız geniş bir alan
- Rampalar - Büyük rampalara tırmanıp zıplayabileceğiniz eğlenceli bir mod
- Yarış pisti - Burada aracın ve sürüşün sınırlarını zorlayabilirsiniz.
- Gece yarısı - Farlarınızı açın ve gece sürüşünün keyfini çıkarın.
- Tur süresi - Yarış pistinde turunuzu zamanında tamamlayın.
- Ustalık - Tehlikeli yollarda sürüş becerilerinizi gösterin.
- Şehir - Uzun ve geniş yolları olan büyük boyutlu harita
- Havaalanı - Eğlenceli ve harika bir harita
- Breaking mod - Dikkat ve sürüş becerileri gerektirir.
- Kış - Karlı yollarda sürüş becerilerinizi test edin.
- Çöl - Farklı sürüş deneyimleri arayanlar için kum tepeleri ile çöl safarisi tam size göre
- Liman - Dikkatli olmazsanız tuzlu suyun tadına varırsınız.
- Dağ - Kıvrımlı dağ yollarında sürüş becerilerinizi göstermenin zamanı geldi.
- Off-road - Doğada zorlu koşullarda sürmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı.