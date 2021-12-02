E30 Drift ve Modifiye Simulator APK, araba modifiye etme ve oyun modlarıyla dikkat çeken araba simülatörü, araba sürme simülasyonu oyunu.

Erkan Calp - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

E30 Drift ve Modifiye Simulator APK, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz gerçekçi araba sürme ve park etme simülatörü. Araba modifiye etme imkanı da sunan simülasyon oyunu ufak boyutlu olmasına karşın harika grafikler sunuyor. Araba sürme, araba park etme, araba yarışı, araba modifiye etme, drift yarışları hayranıysanız E30 Drift ve Modifiye Simulator oyunu hoşunuza gidecek.

E30 Drift ve Modifiye Simulator APK İndir

Araba oyununda gerçekçi sürüşün keyfini çıkarın. Arabanızı birçok özelleştirme seçeneğiyle değiştirin. Arabanızı istediğiniz gibi değiştirin ve park etme, kontrol noktası, kariyer, drift, tur süresi, yarış pisti, rampa, off-road, havaalanı, kış, şehir gibi farklı modlarda oynayın. Arabanızın tekerleklerini, rengini, rüzgarlığını, plakasını, egzozunu, kaputu, tamponu, korna sesini, süspansiyonlarını ve diğer parçalarını özelleştirin.

E30 Drift ve Modifiye Simulator APK Android oyununda seçebileceğiniz modlar: