Akıllı telefonlarınızdan FC 24 takımınızı yönetebildiğiniz EA SPORTS FC 24 Companion APK, basit arayüzü sayesinde oyuncuların işini kolaylaştırıyor.

Berkcan Aktürk - 27 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

EA SPORTS FC 24 Companion APK, FC 24'teki takımınızı Android cihazlarınızdan yönetmenize olanak tanıyor. Nasıl mı? PC, Xbox, PS4/PS5 ve daha birçok platformdan birinde FC 24 oyununa ve EA hesabına sahipseniz, hesabınıza bu uygulama üzerinden bağlanarak sunulan tüm yönetim özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Evet, uygulamayı kullanmak için FC 24 oyununa sahip olmanız kesinlikle gerekiyor.

FC 24 Companion APK içerisinde yapabileceğiniz özelliklere bakacak olursak; takım yönetimi, kadro oluşturma, transfer yapma ve FIFA puan mağazası gibi olanaklardan yararlanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra stadyumunuzu geliştirebilir ve takımınızın dizilişini daha iyi hale getirebilirsiniz.

FC 24 Companion, basit bir arayüzle oyuncuların karşısına çıkıyor. Basitleştirilmiş bir tema üzerine inşa edilen bu yapım, kullanıcıların dünyanın her yerinden FC 24 oyunuyla bağlantılı kalmasını kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, takımı için ihtiyaç olan transferleri veya önemli değişiklikleri zorluk çekmeden gerçekleştirebiliyor.

EA SPORTS FC 24 Companion APK İndir

FC 24'ün PC ve konsollarda sağladığı deneyimi iyileştirerek, gerçekçiliğin tadını çıkarabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmalıyız ki, özelliklerden yararlanmak için FC 24 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Eğer siz de tüm gereklilikleri karşılıyorsanız, EA SPORTS FC 24 Companion APK indirin ve takımınızı istediğiniz her yerden yönetin.

EA SPORTS FC 24 Companion APK Özellikleri