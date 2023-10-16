EA SPORTS FC Tactical APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 865 MB
- Üretici Electronic Arts
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EA SPORTS FC Tactical APK'da, Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı takımınızı oluşturun ve taktiğinizi en iyi şekilde geliştirin.
Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen EA SPORTS FC Tactical APK, FC 24'ün ardından oyuncularla buluşuyor. Sıra tabanlı bu oyunda stratejinizi geliştirin ve hayalinizdeki takımı kurun. Normal FC 24'ün yanı sıra, müsabakaların hepsini değil, bazı bölümlerini yönetin.
Dünyanın dört bir yanındaki en popüler lig ve takımları istediğiniz gibi özelleştirerek, hayalinizdeki takımı kurabilirsiniz. Oyuncu paketleri açabilir ve yüksek kalitedeki futbolcuları takımınıza katabilirsiniz. Maçın bazı anlarında saldırı, savunma, şut ve pas gibi görevleri yerine getirin.
EA SPORTS FC Tactical'da, takımınızı kurduğunuzu ve takım kimyanızı en iyi yere getirdiğinizi varsayarsak; artık antrenmanlara ve oyuncu becerilerini geliştirmeye başlayabilirsiniz. Oyuncularınızı yüksek beceri gerektiren hareketlere hazırlamanız ve yoğun taktik gereken maçlara hazırlamalısınız.
EA SPORTS FC Tactical APK İndir
Sıralama ve hazırlık maçlarının yanı sıra; bir de çevrimiçi olarak diğer oyuncularla mücadele verebilirsiniz. Ligler, turnuvalar ve çeşitli modlarda takımınızı gösterin. Oyuncuların istatistiklerine, becerilerine ve size verebileceği katkıya bakarak en iyi seçimi yapmalısınız. Bunun haricinde, genç veya çaylak sporcuları alarak geliştirebilirsiniz.
Oyuncularınızın yeteneklerini açın ve benzersiz güçleri müsabakalarda kullanın. Siz de EA SPORTS FC Tactical APK indirerek, stratejinizi mükemmel şekilde oluşturun ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele verin.
EA SPORTS FC Tactical APK Özellikleri
- Hayalinizdeki takımı kurun ve stratejinizi geliştirin.
- Oyunun bazı dakikalarına müdahale edin.
- Şut, pas, savuma ve hücum gibi görevleri yerine getirin.
- Sıralama ve hazırlık maçlarının yanı sıra; turnuva ve liglerde mücadele verin.
- Çevrimiçi olarak diğer oyuncularla oynayın.
- Oyuncularına özel yetenekler açın ve maç esnasında kullanın.
- Sıra tabanlı oyunla birlikte, etkileşimli simülasyon deneyimine kendinizi kaptırın.