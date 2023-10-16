EA SPORTS FC Tactical APK'da, Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı takımınızı oluşturun ve taktiğinizi en iyi şekilde geliştirin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen EA SPORTS FC Tactical APK, FC 24'ün ardından oyuncularla buluşuyor. Sıra tabanlı bu oyunda stratejinizi geliştirin ve hayalinizdeki takımı kurun. Normal FC 24'ün yanı sıra, müsabakaların hepsini değil, bazı bölümlerini yönetin.

Dünyanın dört bir yanındaki en popüler lig ve takımları istediğiniz gibi özelleştirerek, hayalinizdeki takımı kurabilirsiniz. Oyuncu paketleri açabilir ve yüksek kalitedeki futbolcuları takımınıza katabilirsiniz. Maçın bazı anlarında saldırı, savunma, şut ve pas gibi görevleri yerine getirin.

EA SPORTS FC Tactical'da, takımınızı kurduğunuzu ve takım kimyanızı en iyi yere getirdiğinizi varsayarsak; artık antrenmanlara ve oyuncu becerilerini geliştirmeye başlayabilirsiniz. Oyuncularınızı yüksek beceri gerektiren hareketlere hazırlamanız ve yoğun taktik gereken maçlara hazırlamalısınız.

EA SPORTS FC Tactical APK İndir

Sıralama ve hazırlık maçlarının yanı sıra; bir de çevrimiçi olarak diğer oyuncularla mücadele verebilirsiniz. Ligler, turnuvalar ve çeşitli modlarda takımınızı gösterin. Oyuncuların istatistiklerine, becerilerine ve size verebileceği katkıya bakarak en iyi seçimi yapmalısınız. Bunun haricinde, genç veya çaylak sporcuları alarak geliştirebilirsiniz.

Oyuncularınızın yeteneklerini açın ve benzersiz güçleri müsabakalarda kullanın. Siz de EA SPORTS FC Tactical APK indirerek, stratejinizi mükemmel şekilde oluşturun ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele verin.

EA SPORTS FC Tactical APK Özellikleri