Earn to Die 2 APK'da, ülkenin bir diğer tarafındaki yük gemisine vahşi zombileri alt ederek ulaşmanız gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler oyun serilerinden olan Earn to Die serisi, yenilenmiş Earn to Die 2 APK ile karşımıza çıkıyor. Evet, ilk oyundaki zombiler tekrardan peşimizde. Lakin artık çölde değil, şehir içinde karşımıza çıkıyorlar. Ülkenin diğer tarafında bir yük gemisi bekliyor ve bizim bu gemiye tüm engelleri aşarak ulaşmamız gerekecektir.

İlk oyuna kıyasla, daha akıcı ve daha geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkan Earn to Die 2, yeni araçlar ve yeni özelleştirilebilir donanımlarla bizleri bekliyor. Oyunculara tam anlamında büyük bir adrenalin katan bu oyunda, araçlarınızı geliştirin ve zombileri alt edin.

Yeni eklenen birkaç araç ve özelleştirilebilir silah sayesinde, daha ölümcül ve yenilmez olabilirsiniz. Ayrıca, araçlarınızı kaplayabileceğiniz korumalı çerçeveler ve hızınızı arttırabilecek nitrolar satın alabilirsiniz.

Earn to Die 2 APK İndir

Paranızı çok mantıklı ve en iyi şekilde harcamalısınız. Her bir görevi tamamladığınızda aldığınız puan ve paraları biriktirerek, kendinize yeni araçlar ve özelleştirilebilen silahlar alabilirsiniz. Oyun şehir içinde geçiyor ve bir önceki oyun gibi çöl arazisine uygun araçlar seçmemelisiniz. Çürümüş yollar, yer altı tünelleri ve aklınıza gelebilecek her türden zorluğa hazırlıklı olmalısınız. Aniden bir fabrikayı parçalayabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. İşte bu yüzden araç seçimlerinizin ve özelleştirmelerinizin iyi olmasında fayda var.

Earn to Die 2 APK, gerek geliştirmeleriyle gerekse yeni eklenen modlar ve özellikleriyle bağımlılık yapan bir oyun olmuşa benziyor. Siz de Earn to Die 2 APK indirerek, sizi bekleyen gemiye zombileri alt ederek ulaşabilirsiniz.