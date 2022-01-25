Earn to Die 3 APK Android oyunu yarış türünde. Engebeli arazide aracınızla zombileri ezerek ilerliyorsunuz.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Earn to Die 3 APK, zombi istilasına uğramış çorak bir arazide zırhlı araçlarınızla ilerlediğiniz hızlı tempolu bir Android yarış oyunu. Arabayla zombi ezmece, zombi öldürme oyunlarını engebeli arazide araba yarış oyunlarıyla birleştiren süper eğlenceli bir mobil oyun. Zombi sürülerinin arasına dalmaya hazır mısınız?

Earn to Die 3 APK İndir

Earn to Die, mobil platformdan seriye dönüşen zombi ezmece oyunu. Kıyamet sonrası dünyada geçen yarış oyunu serisinin üçüncüsünde zombi kıyameti daha da tehlikeli hal alıyor. Zombiler artık daha akıllı ve sizi ısırmak için her yolu deniyorlar. Onları ezip geçmek için birçok araç mevcut ve ilerledikçe yeni araçları oyuna dahil ediyorsunuz. Zombileri paramparça yapacak makinelere yükselterek zombi kıyametini bitirmeye çalışın.

Earn to Die 3 ile birçok yenilik geldi:

Arazide terk edilmiş arabaları bulmaya çalışın, onları zombileri parçalayan makinelere dönüştürebilirsiniz. Yeni arabalar, kamyonlar, spor araba ve hatta drag yarışçısı sizi bekliyor. Aracın önüne ve tavanına silahlar yerleştirmek için seviyelerini yükseltin. Zombiler onlara neyin vurduğunu asla anlamayacak!

Yıkık şehirler, terk edilmiş buzlu karakol, karanlık bataklık ve daha nice yeni kıyamet sonrası yerin kildini açmak için harita parçalarını kullanın. Her ortam çılgın yeni zombi türleri ve yolunuza çıkacak yeni engeller sunuyor.

Tüm ortamlar artık sonsuz. Zombilere takılmadan ne kadar uzağa gidebilirsiniz?

Zombiler daha akıllı hale gelmiş. Füze fırlatan, doğrudan zombilere giden bir madencilik kamyonuyla daha hızlı kaçın. Zombileri ezerek güvenliğinizi sağlamaya çalışın. Bu oyunda zombiler yürümekle kalmıyor aynı zamanda araba kullanıyorlar. Havada uçan zombiler… ragdoll fiziğinin güzelliği!

Kıyamet sonrası dünyada insansız hava araçları da var. Nitro, sağlık, çılgın güçlendirme ve cephane dahil güçlendiricilerin kilidini açmak için drone’ları paramparça edin.

Earn to Die, senelerin ardından birçok yeni araba, yeni tür zombiler ve haritalarla karşımızda. Oyunun başlangıcından hikayeyi öğrenmeniz için kısa süreli video gösteriliyor. Atlayıp oyuna geçebiliyorsunuz.

Zombiler peşinizde ve kaybedecek zamanınız yok! Hemen güvenli yere sürün!