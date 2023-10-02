Earn to Die APK'da, zombilerle dolu ıssız bir çölde aracımızla birlikte hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korkunç zombilerin arasında hayatta kalmak için savaş verdiğiniz Earn to Die APK'da, zombilerle çevrilmiş bir çölde mahsur kaldınız. Elinizdeki tek şey kötü çalışan ve menzili az bir araba olacaktır. Bu arabayla birlikte zombilerin arasından geçip, görevleri tamamlamalısınız. Zombi sürülerinin arasından geçerken, zorlu yollardan da geçmek zorunda kalacaksınız. Arabanızı her türlü zorluğa karşı yükseltmeli ve menzilini arttırmalısınız.

Arabanızı silahlarla ve ölümcül aletlerle donatın. Yanınıza yaklaşmaya çalışan zombileri alt edin ve görevleri hızlıca tamamlayın. Earn to Die'da, seçebileceğiniz birçok araç bulunuyor. Tabii ki bu araçlara sahip olmak için, görevleri tamamlamalı ve para kazanmalısınız. Her birinin fiyatı ve performansı farklıdır. Bu yüzden, en iyi aracı almak için çabalayın ve seviyeleri hızlıca atlayın.

Earn to Die APK İndir

Oyundaki arabaların yanı sıra; özelleştirilebilen birçok seçenek de bulunuyor. Araç lastiklerini, motorunu, benzinini ve aracınızın arkasına ekleyebileceğiniz roketleri içerisinde bulunduruyor. Ayrıca en önemlisi de, çeşitli silahlar alarak ateş gücünüzü arttırmak olacaktır.

Zorlu yollardan ve vahşi düşmanları gözünüzde büyütmeden, tek yapmanız gereken gaza basmak olacaktır. Günler geçecek ve gittikçe gelişeceksiniz. Yeni seviyeleri tamamlayın ve aracınızı ölümsüz ve çok hızlı bir hale getirin. Siz de Earn to Die APK indirerek, zombilerle dolu bu çölde hayatta kalmanın yollarını arayabilirsiniz.

Earn to Die APK Özellikleri