Element TD 2, klasik kule savunma türüne element mekaniği getiriyor. Hemen Element TD 2 indir ve zeka dolu savunmanı kur!

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Element Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Element TD 2: Tower Defense, klasik kule savunma (tower defense) türüne modern bir yaklaşım getiriyor. Gerçek zamanlı strateji ile derin taktiksel karar verme unsurlarını bir araya getiren oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarda oynanabiliyor.

Oyun temel olarak düşman dalgalarının haritanın sonuna ulaşmasını engellemeye çalıştığınız bir yapı üzerine kurulu ancak Element TD 2'yi benzersiz yapan şey, farklı element güçlerinin oyunun merkezine yerleştirilmiş olması. Ateş, su, doğa, ışık, karanlık ve toprak gibi elementleri seçerek bu elementlere özel kuleler inşa edebiliyoruz. Bu kuleler birbirinden tamamen farklı saldırı şekillerine, güçlere ve etkilere sahip. Bu da her oyunun farklı stratejiler gerektirdiği anlamına geliyor.

Oyunun tek oyunculu modunda yapay zekaya karşı mücadele ederken 55’ten fazla harita ve çeşitli zorluk seviyeleriyle karşılaşırsınız. Hikaye tabanlı görevler ve meydan okuma modları da oynanabilirliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Çok oyunculu modda ise arkadaşlarınıza karşı veya onlarla birlikte kooperatif şekilde oynayabilirsiniz.

Element TD 2 İndir

Element TD 2 indirin. Kule savunma türüne derinlik ve strateji katmak isteyenler için eşsiz bir yapım!

Element TD 2 Sistem Gereksinimleri