Emberward, görselliği ve oyun içi stratejileriyle ön plana çıkan bir kule savunma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farklı zorluktaki seviyeleriyle oyunculara keyifli anlar yaşatan Emberward, kapsamlı bir kule savunma oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyundaki asıl ama; harita üzerindeki yapıların içerisine bir labirent inşa etmek, silahlarınızı konuşlandırmak ve gelen düşmanları öldürmek olacaktır.

Aslında yapacağınız her labirent en iyi şekilde oluşturulmalı ve elinizdeki sayılı bloğu iyi kullanmalısınız. Evet, farklı blok türleriyle labirentinizi oluşturacaksınız. Bu da demek oluyor ki, yapıları daha az kaynakla ve güçlü bir şekilde birleştirmelisiniz.

Emberward İndir

Çeşitli türden silahla karşılaşacaksınız. Bu silahlar ilk başlarda biraz basit olarak görünse de ileri seviyelerde güçlenerek karşınıza çıkacaktır. Bombalar, zehirler ve kurşunlarla rakiplerinizi alt ederek diiğer seviyelere adım atın.

Her savaştan sonra tahmin edeceğiniz üzere çeşitli başarımlar kazanacaksınız. Kazandığınız rünlerle kulelerinizi güçlendirebilir, bloklara özel yetenekler kazandırabilirsiniz.

Siz de bir yandan keyifli ve diğer yandan ise stratejisi bol bir oyun olan Emberward'u indirerek, kulelerinizi düşmanlara karşı koruyabilirsiniz!

Emberward Sistem Gereksinimleri