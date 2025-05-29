Enerjisa Mobil APK uygulaması ile online borç sorgulama, fatura ödeme, randevu alma, tarife değişikliği işlemlerini yapabilirsiniz.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Enerjisa Mobil, elektrik müşteriliğiniz ve faturalarınızla ilgili işlemleri Android telefonunuzdan yapmanıza imkan veren online hizmetler uygulamasıdır. Tüm faturalarınızı görüntüleyebililir, elektrik işlemlerinizi yapabilir ve online ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Enerjisa müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, borç sorgulama, fatura ödeme (500 TL’ye kadar olan ödemelerinizde kredi kartı işlem ücreti kesilmiyor) gibi işlemleri kolayca yapabilmenin yanı sıra planlı kesintilerden haberdar olabilirsiniz.

Enerjisa Mobil APK İndir

Elektrik aboneliğinizin bulunduğu tesisatlara yakın bölge ve bölgelerde veya farklı bölgelerde yer alan elektrik kesintileri, aylık tüketim geçmişinizi grafiksel olarak görme, geçmiş faturalarınızı karşılaştırma (fatura tutarınıza göre tarife önerisi alıyorsunuz) evinizde ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerileri alma şansına sahip oluyorsunuz.

Siz de Enerjisa Mobil APK indirin ve tüm elektrik işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirin!

Enerjisa Mobil Uygulaması Özellikleri