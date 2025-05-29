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Enerjisa Mobil APK

Enerjisa Mobil APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,279
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Enerjisa Perakende Satış A.Ş.
  • İndir

Enerjisa Mobil APK uygulaması ile online borç sorgulama, fatura ödeme, randevu alma, tarife değişikliği işlemlerini yapabilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Enerjisa Mobil, elektrik müşteriliğiniz ve faturalarınızla ilgili işlemleri Android telefonunuzdan yapmanıza imkan veren online hizmetler uygulamasıdır. Tüm faturalarınızı görüntüleyebililir, elektrik işlemlerinizi yapabilir ve online ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz. 

Enerjisa müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, borç sorgulama, fatura ödeme (500 TL’ye kadar olan ödemelerinizde kredi kartı işlem ücreti kesilmiyor) gibi işlemleri kolayca yapabilmenin yanı sıra planlı kesintilerden haberdar olabilirsiniz.

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Elektrik aboneliğinizin bulunduğu tesisatlara yakın bölge ve bölgelerde veya farklı bölgelerde yer alan elektrik kesintileri, aylık tüketim geçmişinizi grafiksel olarak görme, geçmiş faturalarınızı karşılaştırma (fatura tutarınıza göre tarife önerisi alıyorsunuz) evinizde ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerileri alma şansına sahip oluyorsunuz.

Siz de Enerjisa Mobil APK indirin ve tüm elektrik işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirin!

Enerjisa Mobil Uygulaması Özellikleri

  • Enerjisa müşteri hizmetlerine ulaşma
  • Enerjisa borç sorgulama
  • Enerjisa fatura ödeme
  • Enerjisa randevu alma
  • Enerjisa elektrik kesintisi bildirimi
  • Enerjisa tarifeler