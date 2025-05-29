Enerjisa Mobil APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,279
- Üretici Enerjisa Perakende Satış A.Ş.
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Enerjisa Mobil APK uygulaması ile online borç sorgulama, fatura ödeme, randevu alma, tarife değişikliği işlemlerini yapabilirsiniz.
Enerjisa Mobil, elektrik müşteriliğiniz ve faturalarınızla ilgili işlemleri Android telefonunuzdan yapmanıza imkan veren online hizmetler uygulamasıdır. Tüm faturalarınızı görüntüleyebililir, elektrik işlemlerinizi yapabilir ve online ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.
Enerjisa müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, borç sorgulama, fatura ödeme (500 TL’ye kadar olan ödemelerinizde kredi kartı işlem ücreti kesilmiyor) gibi işlemleri kolayca yapabilmenin yanı sıra planlı kesintilerden haberdar olabilirsiniz.
Enerjisa Mobil APK İndir
Elektrik aboneliğinizin bulunduğu tesisatlara yakın bölge ve bölgelerde veya farklı bölgelerde yer alan elektrik kesintileri, aylık tüketim geçmişinizi grafiksel olarak görme, geçmiş faturalarınızı karşılaştırma (fatura tutarınıza göre tarife önerisi alıyorsunuz) evinizde ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerileri alma şansına sahip oluyorsunuz.
Siz de Enerjisa Mobil APK indirin ve tüm elektrik işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirin!
Enerjisa Mobil Uygulaması Özellikleri
- Enerjisa müşteri hizmetlerine ulaşma
- Enerjisa borç sorgulama
- Enerjisa fatura ödeme
- Enerjisa randevu alma
- Enerjisa elektrik kesintisi bildirimi
- Enerjisa tarifeler
Enerjisa Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 85
- DOSYA BOYUTU 66 MB
- Üretici Enerjisa Perakende Satış A.Ş.
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Enerjisa Mobil uygulaması üzerinden fatura ödeme, borç sorgulama, tarife başvurusu, randevu alma işlemlerini yapabiliyorsunuz.
Enerjisa Mobil, fatura ödeme, borç sorgulama, müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, tarife değişikliği işlemlerini iPhone’unuzdan yapabileceğiniz online hizmetler uygulaması.
Elektrik müşteriliğinize ait işlemleri kolayca gerçekleştirmeniz için geliştirilen Enerjisa Mobil uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirip hemen kullanabiliyorsunuz.
Enerjisa Mobil Uygulama Özellikleri:
- Elektrik faturanızı kredi kartınızla işlem ücreti olmadan güvenle ödeyin.
- Günlük ve aylık tüketiminizi grafik üzerinde görün.
- Geçmiş faturalarınızı karşılaştırın.
- Avantajlı tarifelere kolayca başvuru yapın.
- En yakın Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden randevu alın.
- Elektrik tasarrufunu nasıl ve neden yapacağınızı öğrenin.
- Yetkili ödeme noktalarının yerini öğrenin.
- Planlı kesintilerden haberdar olun.
Online işlemleri sıra beklemeksizin hızlıca yapabilmenin yanı sıra fatura tutarınıza göre belirlenen Enerjisa tarifelerine ilişkin bilgilendiriliyorsunuz.
Enerjisa Mobil İndir
Ev ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerilerine de bakmanızı tavsiye ederim. Hem ödeme işlemlerinizi halledebilir hem de geçmiş faturalarınızı karşılaştırabilirisniz. Aklınıza gelebilecek her türlü elektreik işlemlerini yapabileceğiniz Enerjisa Mobil'i indirin ve siz de mobil cihazlarınızdan elektrik faturanızı ödeyin!