Perimeter'deki kayıp vakalarını incelediğiniz Enigma of Fear oyununda, düşmanlarınızı alt edin ve vakaları genç bir dedektif olarak çözmeye çalışın!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Enigma of Fear, kayıp babasını arayan Mia rolüne geçtiğimiz bir Pixel Art/3D macera oyunudur. Genç dedektif olan Mia, yoldaşı olan küçük köpeği Lupi ile babasının kayboluşunu araştırmaktadır. Maceranız boyunca bulduğunuz her türlü olayı araştırmalı, düşmanları alt etmeli ve gizemi çözmelisiniz.

Hikayeyi istediğiniz doğrultuda oynayabilirsiniz. Yolunuza devam ederken etrafınızdaki olayları iyice analiz edin, ortak ajanlardan yardım isteyin ve düşmanlara yakalanmadan maceranızı tamamlayın.

Enigma of Fear'da geçen Perimeter, açık dünya ve doğrusal olmayan bir evrendir. Kendi merakınızı istediğiniz gibi giderebilir ve deneyimlerinize rehberlik edebilirsiniz.

Sadece babanız değil, aynı zamanda birçok ajanın ortadan kaybolmasından sorumlu olan tarikat, Perimeter'da eylemlerine devam ediyor. Hikayenin sırlarını gizleyen düzinelerce ipucunu gerçek bir dedektif gibi soruşturun ve tüm macera boyunca ekipmanlarınızı kullanın. Keşiflerinizi Mia'nın zihinsel haritasında görüntüleyerek, kanıtları inceleyebilirsiniz.

Enigma of Fear İndir

Siz de Enigma of Fear indirin ve genç bir dedektif olarak korkunç tarikatın sırlarını ortaya çıkarın!

Enigma of Fear Sistem Gereksinimleri