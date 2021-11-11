Poppy Playtime PC'de oynanan hayatta kalma korku macera oyunu. Bölüm bölüm yayınlanan PC oyunu oldukça popüler.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Poppy Playtime PC oyunu bağımsız geliştirici MOB Games’e ait hayatta kalma korku türünde. Korku bulmaca macera oyununda personelin ortadan kaybolmasından 10 yıl sonra oyun şirketi Playtime Co.’ya ait terk edilmiş bir oyuncak fabrikasına giden eski bir çalışan olarak oynuyorsunuz. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan korku oyununda bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Poppy Playtime Steam üzerinden PC’nize indirip oynayabilirsiniz.

Poppy Playtime İndir PC

Poppy Playtime sistem gereksinimleri yüksek olmayan PC’de oynanabilir bir korku oyunu. Korku/bulmaca macerasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Terk edilmiş oyuncak fabrikasında sizi bekleyen intikam dolu oyuncaklarla hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Elektrik devrelerini kesmek veya uzaktan herhangi bir şeyi yakalamak için grabpack’inizi kullanın. Gizemli tesisi keşfedin… ve yakalanmayın!

PlayTime Co., bir zamanlar oyuncak sektörünün kralıydı… ta ki bir gün fabrikadaki herkes ortadan kaybolana kadar. Şimdi terk edilmiş edilmiş fabrikayı yıllar sonra keşfetmeli ve gerçeği ortaya çıkarmalısınız.

Playtime Co.’nun oyuncakları canlı gibi durur. Bot’tan Huggy’e, Catbee’den Poppy’e, Playtime her şeyi yapar! Oyuncaklara yakından görmek istemez misiniz? Birkaç arkadaş edinebilirsiniz…

GrabPack, çelik telle bağlanmış iki yapay elin eklendiği giyilebilir bir sırt çantasıdır. Bu kullanışlı son teknoloji araçla Playtime Co. çalışanlarının yapabileceklerinin sınırı yok! GrabPack ile neler mi yapabilirsiniz? Ellerin güçlü tutuşu ağır nesnelerin kolaylıkla hareket ettirilmesini sağlar. Uzun ve esnek kablo mesafe ne kadar olursa olsun herhangi bir çalışana ihtiyaç duyabileceği her şeye ulaşma yeteneği verir. Çelik tel, elektriği iletmeyi çok kolaylaştırır. Tek sınır grabpack’inizin kablosunun uzunluğudur.

Poppy Playtime Chapter 1 (1. Bölüm)

Popüler oyuncaklar üreten bir şirket olan Playtime Co.’nun eski bir çalışanı olarak oynuyorsunuz. Oyunun konusuna dair ipuçları almak için VHS kasetleri dinleyebilirsiniz. Karşılama merkezinden ayrıldığınızda Playtime Co.’nun en ünlü oyuncağı Huggy Wuggy’nin dev bir heykelinin bulunduğu bir odaya giriyorsunuz. Daha sonra gücü tesise dağıtmanız gerekiyor. Bu görevi tamamladığınızda Huggy’nin orasına geri dönüyorsunuz. O gittiğinde diğer elinizi buluyorsunuz. Sonrasında bir arkadaş edinip istasyona ulaşmak için konveyör bandından geçiyorsunuz. İstasyona güç dağıttığınızda Huggy Wuggy karşınıza çıkıyor ve konveyör bantları boyunca kovalanıyorsunuz. Daha sonra Poppy adında bir oyuncağa yol açan duvara boyanmış dev bir haşhaş çiçeğine giriyorsunuz. Kasasını açıyorsunuz, ekran kararıyor ve Poppy Playtime 1. bölüm bitiyor.

Poppy Playtime Chapter 2 ne zaman çıkacak? MOB Games tarafından yayınlanan Poppy Playtime Chapter 2 trailer videosuna göre, Poppy Playtime Chapter 2. bölüm 2022 başlarında oynanabilir olacak. Gelecek bölümlerin 4.99 dolar ve DLC biçiminde olacağı geliştirici tarafından paylaşıldı.