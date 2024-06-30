ESCAPE FROM HATA, zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığınız bir hikaye odaklı aksiyon nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan ESCAPE FROM HATA, basit kontrolleri ve grafikleri oyunculara sunmaktadır. Zombi temasıyla da ön plana çıkan bu yapım, genelde absürt olaylara ev sahipliği yapıyor. düşmanlardan silahlara, seviyelerden oyun içi engellere kadar her şey çok garip gelebilir.

Şehirde size tehdit olan birçok zombi bulunuyor. Onların arasında hayatta kalmalı, ilginç yerleri keşfetmeli ve bulmacaları çözmelisiniz. Bulmacalar ve şifreli kilitler olarak yapılandırabileceğimiz mekanikler, oyunda aksiyonun içerisinde iyi bir hava katmış diyebiliriz.

ESCAPE FROM HATA, düz bir olay örgüsünde ilerlemektedir. Hikaye açısından sinematiklere ve olay örgüsüne sahip olan yapımdan fazlasıyla keyif alabileceğinizi söylemek zordur. Hikayesi sıkıcı gelse de oynanışıyla güzel dakikalar yaşayabilirsiniz.

ESCAPE FROM HATA İndir

Ateş etmenin eğlenceli olduğu ESCAPE FROM HATA'yı indirerek, siz de hikayeyi tamamlamaya çalışabilir ve zombileri öldürerek hayatta kalma mücadelenize devam edebilirsiniz.

ESCAPE FROM HATA Sistem Gereksinimleri