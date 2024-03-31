ESHOT, Eshot Genel Müdürlüğü'nün İzmirlilere ücretsiz olarak sunduğu bir resmi mobil uygulamadır. Otobüs saatlerini ve izmirim kartınızdaki bakiyeyi kolaylıkla öğrenin.

Erkan Calp - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İzmir'de yaşayan kullanıcılar için büyük olanak tanıyan ESHOT uygulamasında, kart bilgilerinizi görebilir, bakiye yükleyebilir ve otobüslerin nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz. Durağınızdan geçen otobüsleri takip etmekten hareket saatlerini öğrenmeye, yakınınızdaki kentkart dolumu yapan bayileri görmekten kentkart bakiye sorgulamaya kadar ihtiyacınız olan her şey Eshot Genel Müdürlüğü’nün resmi mobil uygulamasında mevcuttur.

Android platformunda İzmir otobüs saatlerini gösteren, otobüslerin durak noktalarını görüp takip edebileceğiniz birçok uygulama mevcut. Ancak İzmirlilere özel geliştirilmiş resmi nitelikli bir uygulama olarak karşımıza çıkan ESHOT'ta, tüm olanaklardan yararlanabilirsiniz.

Bulunulan duraktan geçen otobüsleri hareket saatleriyle listeleme, favori olarak eklenen otobüsün takibini yapabilme ve anlık bildirimle durağa ne kadar yaklaştığını haberdar etme gibi özelliklere erişebilirsiniz. Bunların yanı sıra belirtilen adrese giden otobüsleri öğrenme, Metro - İZBAN – Vapur – Otogar bağlantılı hatları gösterme, birden fazla kentkart ekleme ve bakiyeleri azaldığında hatırlatmada bulunma gibi benzersiz özellikleri de ekstra olarak kullanıcılara sunuyor.

ESHOT İndir

Eğer siz de İzmir'de yaşıyorsanız, kesinlikle kullanmanız gereken ESHOT'u indirin ve otobüs saatlerinden kart bakiyenize kadar her türlü şeyden haberdar olun.

ESHOT Uygulaması Özellikleri