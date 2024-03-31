ESHOT
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 376
- DOSYA BOYUTU 62 MB
- Üretici Eshot Genel Müdürlüğü
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ESHOT, Eshot Genel Müdürlüğü'nün İzmirlilere ücretsiz olarak sunduğu bir resmi mobil uygulamadır. Otobüs saatlerini ve izmirim kartınızdaki bakiyeyi kolaylıkla öğrenin.
İzmir'de yaşayan kullanıcılar için büyük olanak tanıyan ESHOT uygulamasında, kart bilgilerinizi görebilir, bakiye yükleyebilir ve otobüslerin nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz. Durağınızdan geçen otobüsleri takip etmekten hareket saatlerini öğrenmeye, yakınınızdaki kentkart dolumu yapan bayileri görmekten kentkart bakiye sorgulamaya kadar ihtiyacınız olan her şey Eshot Genel Müdürlüğü’nün resmi mobil uygulamasında mevcuttur.
Android platformunda İzmir otobüs saatlerini gösteren, otobüslerin durak noktalarını görüp takip edebileceğiniz birçok uygulama mevcut. Ancak İzmirlilere özel geliştirilmiş resmi nitelikli bir uygulama olarak karşımıza çıkan ESHOT'ta, tüm olanaklardan yararlanabilirsiniz.
Bulunulan duraktan geçen otobüsleri hareket saatleriyle listeleme, favori olarak eklenen otobüsün takibini yapabilme ve anlık bildirimle durağa ne kadar yaklaştığını haberdar etme gibi özelliklere erişebilirsiniz. Bunların yanı sıra belirtilen adrese giden otobüsleri öğrenme, Metro - İZBAN – Vapur – Otogar bağlantılı hatları gösterme, birden fazla kentkart ekleme ve bakiyeleri azaldığında hatırlatmada bulunma gibi benzersiz özellikleri de ekstra olarak kullanıcılara sunuyor.
ESHOT İndir
Eğer siz de İzmir'de yaşıyorsanız, kesinlikle kullanmanız gereken ESHOT'u indirin ve otobüs saatlerinden kart bakiyenize kadar her türlü şeyden haberdar olun.
ESHOT Uygulaması Özellikleri
- Otobüs kalkış saati öğrenme
- Duraktan yaklaşan otobüsleri görme
- Kart bakiyesi sorgulama
- Online bakiye yükleme
- Ulaşım rotaları öğrenme
- Otobüs alarmaları
- Hat bilgileri
ESHOT
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 259
- DOSYA BOYUTU 14 MB
- Üretici Eshot Genel Müdürlüğü
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ESHOT, Eshot Genel Müdürlüğü'nün iOS platformuna ücretsiz açtığı resmi mobil uygulaması.
ESHOT, ulaşımda otobüsü tercih eden her İzmirlinin mobil cihazında bulunması gerektiğini düşündüğüm bir uygulama. Eshot Genel Müdürlüğü tarafından sunulan başka bir deyişle resmi nitelikli bu uygulamada otobüs hareket saatlerini öğrenmekten gerçek zamanlı olarak bildirim destekli takip yapmaya, kentkart bakiyesi sorgulamaktan Vapur – İZBAN – Otogar bağlantılı hatları öğrenmeye ihtiyacınız olacak her şey mevcut.
Eshot Genel Müdürlüğü’nün iPhone ve iPad kullanıcılarına açtığı resmi mobil uygulamasında an itibariyle sadece otobüs seferlerini takip etmek mümkün ancak çok detaylı hazırlandığını belirtmem gerek. Durağınızdan geçen tüm otobüsleri öğrenmeniz, herhangi bir otobüsün geçtiği durakları öğrenmeniz ve haritanın yanı sıra push bildirimle anlık takip edebilmeniz, birden fazla kentkart ekleyip bakiyelerini sorgulama ve daha da önemlisi belli bir limite ulaştığında doldurum bildirimi almanız, belirttiğiniz adrese hangi otobüslerle gideceğinizi öğrenmeniz Eshot’un ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamasıyla mümkün.