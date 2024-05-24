İstihbarat teşkilatının başına geçtiğiniz Espiocracy oyunu, zorluk anlamında yüksek bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hooded Horse tarafından yayınlanan Espiocracy'de, 74 ülkeden birini seçip istihbarat görevini üsteleneceksiniz. İstediğiniz herhangi bir ülkenin istihbarat teşkilatına gireceksiniz. Sızmaya çalışan ajanları yakalayacak ve suikastların önüne geçeceksiniz.

Seçtiğiniz ülke savaşta yenilse, darbeye maruz kalsa veya çöküş döneminde olsa da sizin krallığınız sürekli devam edecektir. Tabii ki, karşınızdaki ajanları yakaladığınız gibi sizin de yerli ve yabancı ajanlar tutarak görevlendirmeniz gerekecektir.

Bu tarz oyunlara ilk baktığınızda ülke yönetim simülatörü gibi gözükse de, aslında daha ayrıntılı ve daha gizli bir yapıyla karşılaşacaksınız. Ülkenin tamamının başına geçmek yerine sadece istihbarat teşkilatını aldığınız için, stratejik seçimleriniz de fazlasıyla etkileyici olacak. Ülkenizin asıl lideri, komşu ülkeyi işgal etmek, ittifak kurmak ve diğer tüm önemli kararları size danışacak.

Espiocracy İndir

Henüz daha çıkış tarihi tam olarak belirtilmese de, 2024 yılı içerisinde oyuncularla buluşacak. Strateji mekaniğini tam anlamıyla oyunculara yansıtan Espiocracy'yi indirin ve siz de tarihi yeniden yazın.

Espiocracy Sistem Gereksinimleri