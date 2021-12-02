Euro Truck Driver 2018 APK, gerçek kamyon sürme deneyimi yaşamak isteyenler için kamyon simülatörü, kamyon simülasyonu oyunu.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Euro Truck Driver 2018 APK, gerçek kamyon kullanmanın nasıl bir his olduğunu merak edenlerin kesinlikle oynamalarını istediğim bir yapım. Yeni nesil grafikleri, harika özellikleri ve gerçekçi kamyonculuk senaryolarını deneyimlemenizi sağlayan en iyi kamyon simülatörü Euro Truck Driver 2018’i ücretsiz olarak Android telefonunuza indirip deneyebilirsiniz.

Euro Truck Driver 2018 APK İndir

Euro Truck Simulator, gerçekçi motor sesleri ve detaylı iç tasarımlara sahip birçok kamyon markasını bünyesinde barındırıyor. Avrupa’yı dolaşın, bir şehirden diğerine yükleri taşıyın, detaylarıyla büyüleyen açık dünya haritasını keşfedin. Profesyonel kamyon şoförü olun ve kariyerinizin keyfini çıkarın, çok oyunculu (multiplayer) modda arkadaşlarınızla oynayın.

Avrupa genelinde sürün. En iyi kamyon simülatörü oyununun öne çıkan özellikleri: