Euro Truck Driver 2018 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 32.00 MB
- Üretici Ovidiu Pop
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Euro Truck Driver 2018 APK, gerçek kamyon sürme deneyimi yaşamak isteyenler için kamyon simülatörü, kamyon simülasyonu oyunu.
Euro Truck Driver 2018 APK, gerçek kamyon kullanmanın nasıl bir his olduğunu merak edenlerin kesinlikle oynamalarını istediğim bir yapım. Yeni nesil grafikleri, harika özellikleri ve gerçekçi kamyonculuk senaryolarını deneyimlemenizi sağlayan en iyi kamyon simülatörü Euro Truck Driver 2018’i ücretsiz olarak Android telefonunuza indirip deneyebilirsiniz.
Euro Truck Driver 2018 APK İndir
Euro Truck Simulator, gerçekçi motor sesleri ve detaylı iç tasarımlara sahip birçok kamyon markasını bünyesinde barındırıyor. Avrupa’yı dolaşın, bir şehirden diğerine yükleri taşıyın, detaylarıyla büyüleyen açık dünya haritasını keşfedin. Profesyonel kamyon şoförü olun ve kariyerinizin keyfini çıkarın, çok oyunculu (multiplayer) modda arkadaşlarınızla oynayın.
Avrupa genelinde sürün. En iyi kamyon simülatörü oyununun öne çıkan özellikleri:
- Avrupa kamyon markaları
- Devasa açık dünya Avrupa haritası
- Çöl, kar, dağ ve şehirler
- Gerçekçi kontroller (eğme, butonlar veya sanal direksiyon)
- Düz vites ve debriyajlı manuel vites
- Gerçek motor sesleri
- Taşınacak çok sayıda yük vagonu
- Çok oyunculu mod ve kariyer mod
- Araçlarda görsel ve mekanik hasar
- Dinamik hava durumu sistemi (kar, yağmur, güneş…)