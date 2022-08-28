Merakla beklenen Evil West için geri sayım başladı.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılı için duyurulan oyunlar arasında yer alan Evil West, bilgisayar platformu için Steam üzerinde sergilenmeye başlandı. Karanlık bir tehditi konu alacak olan oyunda, kana susamış yaratıklara karşı mücadele edecek ve onları etkisiz hale getirebilmek için her yolu deneyeceğiz. Vampir ordularının da yer aldığı oyunda kanlı sahneler, fantastik yaratıklar ve sayısız silah karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor. Oyun içerisindeki silahları da ilerledikçe geliştirecek ve daha etkili bir hale getirebileceğiz. Karakter geliştirmeye de olanak tanıyan oyun, ilerledikçe daha da zorlu bir hal almaya devam edecek.

Evil West Özellikleri

Yükseltilebilir karakter,

Yükseltilebilir silahlar ve araçlar,

Hikaye odaklı bir oynanış,

Tempolu bir ortam,

Kanlı aksiyon sahneleri,

İsterseniz tek başınıza isterseniz de bir arkadaşınız ile oyunda yardımlaşma,

12 farklı dil seçeneği,

Bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmayacak olan Evil West, oldukça sürükleyici bir atmosfere sahip olacak. Gece gündüz döngüsü eşliğinde bizleri fantastik bir savaş ortamına götürecek olan oyun, üçüncü şahıs kamera açılarına sahip olacak. Oyun içerisinde özel bir karakteri canlandıracak, onun gözünden kanlı sahneleri göreceğiz. Birbirinden farklı silahlar eşliğinde düşmanları avlamaya çalışacağımız gerilim dolu dünya da ilerledikçe araçlarımızı ve silahlarımızı da geliştirerek daha etkili bir hale gelebileceğiz. Ateşli silahların yanı sıra fantastik yaratıklarında karşımıza çıkacağı yapım da zengin içerik eşliğinde ilerlemeye çalışacağız.

Evil West İndir

Steam üzerinde bilgisayar platformu için ön siparişlere açılan oyun, fiyat etiketi ile oyuncuların dudaklarını uçuklatacak gibi görünüyor. Tek bir sürüm halinde lansmana çıkacak olan oyun, 22 Kasım 2022'de görücüye çıkacak. Steam üzerinde sergilenmeye ve ön siparişlere açılan oyun oldukça dikkat çekici içeriklere ev sahipliği yapacak.