Extreme Car Driving Simulator APK, mobil kullanıcılar için geliştirilen gerçekçi bir araba sürme simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz Extreme Car Driving Simulator APK'da, açık dünyada sürüş yapabilir, çeşitli araçları deneyimleyebilir ve gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Oyundaki spor araçlar, gerçekçi fizik motoruna sahiptir. Bu sayede sürüş halindeyken haraketlerinizi daha iyi ve istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.

Oyunda satın alabileceğiniz çeşitli araçlar bulunuyor ve ne yazık ki bu araçları kendi istediğimiz gibi düzenleyemiyoruz. Bu ayrıntı ise oyuna verilebilecek eksilerden birisidir. Lakin geliştiriciler, bu eksiği grafikleri oyunculara daha başarılı bir şekilde sunarak kapatıyor.

Açık dünyada istediğiniz aracı sürebilirsiniz. İsterseniz drift yapın isterseniz de trafikteki araçların arasında dolaşın. Her türlü modunda eğlenebileceğiniz Extreme Car Driving Simulator APK'da, sadece gerçekçi kontroller bulunmuyor. Ayrıca, arabanızı çarptığınız zaman gerçekçi bir araç hasarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Extreme Car Driving Simulator APK İndir

Araçlarınızı kontrol etmek için birçok kamera açısı ve kontrol mekaniği bulunuyor. Ok tuşları, direksiyon simidi ve ivmeölçer gibi birçok şey ile aracınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Eğer siz de araba simülasyonlarını seviyorsanız, Extreme Car Driving Simulator APK indirin ve mükemmel grafikleri deneyimleyin.

Extreme Car Driving Simulator Özellikleri