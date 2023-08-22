F1 Mobile Racing Ekran Görüntüleri - 1
F1 Mobile Racing Ekran Görüntüleri - 2
F1 Mobile Racing Ekran Görüntüleri - 3
F1 Mobile Racing

F1 Mobile Racing

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 798
  • DOSYA BOYUTU 1000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Codemasters
  • İndir

F1 Mobile Racing, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Formula 1 yarış oyunu.

Erkan Calp
Erkan Calp -

F1 Mobile Racing, Android telefonlarda oynanabilir en iyi Formula 1 yarış oyunu. FIA Formula 1 World Championship’in resmi mobil oyununda dünyanın dört bir yanından Formula 1 tutkunlarıyla yarışıyorsunuz. 10 resmi F1 takımından birini seçin ve rakiplerinize meydan okumak için yarışın!

Codemasters’ın Android platformuna ücretsiz çıkardığı Formula 1 yarış oyunu F1 Mobile Racing, Almanya’da Hockenheim’ın dönüşü dahil 2018 sezonunun tüm resmi turlarını içeriyor. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Fernando Alonso ve daha saymakla bitiremeyeceğim dünyaca ünlü F1 yarışçılarının tümü oyunda mevcut.

F1 Mobile Racing İndir

Resmi 10 Formula 1 takımından birini seçip online yarışlara başlıyorsunuz. Rakipleriniz gerçek  oyuncular ve teke tek yarışlar yapabiliyorsunuz. Lig mücadelesine sokan çok oyunculu heyecan verici yarışlar dışında özel oyun ödülleri kazandıran sınırlı süreli etkinlikler sizi bekliyor. Bu arada yarışları kazanmak için aracınızı geliştirmeniz şart. Aracınızın performansını artıran parçaları toplamayı unutmayın.

Mobil cihazda konsol kalitesinde oyun deneyimi sunan F1 Mobile Racing indirip, gerçek F1 takımlarından oluşan bu simülasyonu deneyimleyebilirsiniz.