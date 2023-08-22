F1 Mobile Racing
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 798
- DOSYA BOYUTU 1000.00 MB
- Üretici Codemasters
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F1 Mobile Racing, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Formula 1 yarış oyunu.
F1 Mobile Racing, Android telefonlarda oynanabilir en iyi Formula 1 yarış oyunu. FIA Formula 1 World Championship’in resmi mobil oyununda dünyanın dört bir yanından Formula 1 tutkunlarıyla yarışıyorsunuz. 10 resmi F1 takımından birini seçin ve rakiplerinize meydan okumak için yarışın!
Codemasters’ın Android platformuna ücretsiz çıkardığı Formula 1 yarış oyunu F1 Mobile Racing, Almanya’da Hockenheim’ın dönüşü dahil 2018 sezonunun tüm resmi turlarını içeriyor. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Fernando Alonso ve daha saymakla bitiremeyeceğim dünyaca ünlü F1 yarışçılarının tümü oyunda mevcut.
F1 Mobile Racing İndir
Resmi 10 Formula 1 takımından birini seçip online yarışlara başlıyorsunuz. Rakipleriniz gerçek oyuncular ve teke tek yarışlar yapabiliyorsunuz. Lig mücadelesine sokan çok oyunculu heyecan verici yarışlar dışında özel oyun ödülleri kazandıran sınırlı süreli etkinlikler sizi bekliyor. Bu arada yarışları kazanmak için aracınızı geliştirmeniz şart. Aracınızın performansını artıran parçaları toplamayı unutmayın.
Mobil cihazda konsol kalitesinde oyun deneyimi sunan F1 Mobile Racing indirip, gerçek F1 takımlarından oluşan bu simülasyonu deneyimleyebilirsiniz.
F1 Mobile Racing
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 243
- DOSYA BOYUTU 1126.40 MB
- Üretici Codemasters
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Resmi Formula 1 yarış oyunu
F1 Mobile Racing, Formula 1’in resmi mobil oyunu; aynı zamadan iOS platformunda en iyi F1 yarış oyunu.
Tüm takımlar, arabalar, sürücüler ve turları içeren 2018 FIA Formula 1 World Championship’in oyunu F1 Mobile Racing, iPhone ve iPad’de konsol kalitesinde oyun deneyimi yaşatıyor. Hem de indirmesi ve oynaması ücretsiz!
Codemasters tarafından geliştirilen F1 Mobile Racing, resmi Formula 1 yarış oyunu olmasıyla App Store’da öne çıkıyor. Yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı keyifte yarışma sunan F1 oyununda gerçek rakiplere karşı yarışıyorsunuz. 2018 sezonunun tüm resmi turlarını içeriyor ve aralarında Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sebastian Vettel’in de bulunduğu dünyanın en iyi sürücüleriyle yarışma imkanı veriyor. Dünyanın her tarafından oyuncularla gerçek zamanlı 1’e 1 yarışlarda kapışıyorsunuz. Online multiplayer yarışlar haricinde ödüllü sınırlı süreli etkinlikler düzenleniyor. F1 arabanızı geliştirme, iyileştirme şansına elbette sahipsiniz.
F1 Mobile Racing Özellikleri:
- Formula 1’in resmi mobil oyunu
- Gerçek zamanlı çok oyunculu yarışlar
- F1 arabasını geliştirme ve yükseltme
- Etkileyici grafikler
- Heyecan verici yarışlar
- Süre sınırlı etkinlikler