Resmi Formula 1 yarış oyunu

Erkan Calp - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

F1 Mobile Racing, Formula 1’in resmi mobil oyunu; aynı zamadan iOS platformunda en iyi F1 yarış oyunu.

Tüm takımlar, arabalar, sürücüler ve turları içeren 2018 FIA Formula 1 World Championship’in oyunu F1 Mobile Racing, iPhone ve iPad’de konsol kalitesinde oyun deneyimi yaşatıyor. Hem de indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Codemasters tarafından geliştirilen F1 Mobile Racing, resmi Formula 1 yarış oyunu olmasıyla App Store’da öne çıkıyor. Yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı keyifte yarışma sunan F1 oyununda gerçek rakiplere karşı yarışıyorsunuz. 2018 sezonunun tüm resmi turlarını içeriyor ve aralarında Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sebastian Vettel’in de bulunduğu dünyanın en iyi sürücüleriyle yarışma imkanı veriyor. Dünyanın her tarafından oyuncularla gerçek zamanlı 1’e 1 yarışlarda kapışıyorsunuz. Online multiplayer yarışlar haricinde ödüllü sınırlı süreli etkinlikler düzenleniyor. F1 arabanızı geliştirme, iyileştirme şansına elbette sahipsiniz.

F1 Mobile Racing Özellikleri: