Fake Webcam ile istediğiniz bir videoyu tüm sohbet programlarında oynatabilirsiniz.

Yeşim Halıcı - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde insanlar güvenliğe epey önem verir oldu. Ülkemizde ve dünyada internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken, güvenlikte hayati bir konu olmaya başladı. İnsanlar uygulamaların veri sızdırmasını önlemek için çeşitli VPN araçları ile önlemeye çalışsalarda ne yazık ki alınan önlemler yetersiz kalmaya devam ediyor. İnternette görüntülü görüşmeler yapan kullanıcılar kamera görüntülerinin sızdırılmasını önlemek için bazı programlara başvurmaya başladılar. Bu programlardan bir tanesi de Fake Webcam uygulaması oldu. Fake Webcam uygulaması sayesnde kullanıcılar kameralı görüşmelerinde sahte bir görüntü kullanabilecekler.

Yahoo, AOL ve ICQ gibi sohbet programları ile tam uyumlu olarak çalışan Fake Webcam ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen program, basit yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Fake Webcam Özellikleri

Ücretsiz,

Sınırsız,

Sahte görüntü,

İngilizce dil,

Basit kullanım,

Fake Webcam ile Yahoo, WLM (MSN), AOL,Paltalk, ICQ, Camfrog gibi sohbet programlarında web kamerası görüntüsü yerine video oynatabilirsiniz.

Web kamerası olmadan kullanabileceğiniz program videoları görüntülü sohbetteki gibi yansıtır. Böylece web kameranız olmadan da videolu sohbet yapabilirsiniz. Fake Webcam sayesinde farklı bir kişilikle videolu sohbet yapabilir, arkadaşlarınıza şakalar hazırlayabilir veya sevdiğiniz video paylaşımlarında bulunabilirsiniz.

Fake Webcam İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Fake Webcam günümüzde düşükte olsa bir kitle tarafından kullanılmaya devam edliyor. Başarılı işlere imza atan Fake Webcam, yıllar önce geliştirildi ve yayınlandı. Dileyen kullanıcılar web görüşmelerinde Fake Webcam ile sahte bir görüntü paylaşabilirler.