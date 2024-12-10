Fantasy War Tactics R APK, kahramanlarınızı seçip savaşlara katılacağınız bir Android SRPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarda oynayabileceğiniz Fantasy War Tactics R APK, bir grup kahramanı kontrol ettiğiniz bir RPG oyunudur. Android SRPG oyunları arasında yer alan bu oyun, daha önce SRPG oynamış olan oyunculara tanıdık gelecek mekaniklere ev sahipliği yapmaktadır. Fantasy War Tactics R oyununda, savaşlara hangi kahramanla katılacağınızı seçin ve özel güçlerinizi göz önünde bulundurarak stratejinizi oluşturun.

Görsel açıdan mükemmel bir tasarıma sahip olan Fantasy War Tactics, hem anime tarzı hem de mekan tasarımlarıyla üst seviye bir SRPG'dir.

Kahramanlarınızı seçtikten hemen sonra savaş başlamaktadır. İlk hamleyi yaptıktan sonra rakibinizin vuruşları bekleyin ve tüm becerilerinizi kullanın. Saldırabilir, savunabilir ve hatta kahramanlarınızın güçlerini birleştirerek hasarınızı daha çok yansıtabilirsiniz.

Fantasy War Tactics R APK İndir

20'den fazla ada bulunan harita içerisinde birçok düşmanla savaşacaksınız. Savaşların yapısı, tahmin edeceğiniz üzere sıra tabanlıdır. Saldırın, rakibinizin saldırısına yanıt verin ve tekrar saldırın.

Fantasy War Tactics R APK'da, irili ufaklı düşmanların aksine boss savaşlarında mücadele edin ve seviye atlamaya çalışın. Yendiğiniz her boss'u takımınıza katabilir ve daha güçlü bir ekip kurabilirsiniz. Offline modda geliştikten sonra PvP moda geçiş yapabilir ve rütbeleri tırmanmak için diğer oyunculara karşı savaşabilirsiniz.

Siz de Fantasy War Tactics R APK indirin ve Android cihazlarınızda hem eğlenceli hem de zorlu bir SRPG deneyimi yaşayın!