Farthest Frontier ile orta çağ temalı bir dünyayı deneyimleyeceğiz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve 9 Ağustos 2022'de erken erişim oyunu olarak Steam'de lansmana çıkan Farthest Frontier beklentileri karşılamış gibi görünüyor. Şehir kurma simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan ve oyunculara Ege of Empires tadında bir deneyim sunan Farthest Frontier, sınırlı bir içerik ile şuan dünyanın çeşitli yerlerinde oynanıyor. Tek oyunculu bir oynanış atmosferine sahip olan ve oyunculara eşsiz görüntüler eşliğinde orta çağ temalı bir şehir kurma deneyimi sunan oyun da oyuncular 14 farklı hammaddeyi hasat olarak ekebilecek, kurdukları şehrin beslenme ihtiyacını karşılayabilecekler. Hasatın yanı sıra oyuncular yapım içerisinde 17 farklı yiyecek türünü görecek ve dilerlerse bunları da yetiştirebilecekler.

Farthest Frontier Özellikleri

50 farklı bina,

14 farklı hasat hammaddesi,

17 çeşit yiyecek,

Gelişmiş kasaba simülasyonu,

Rastgele oluşturulmuş haritalar,

Özelleştirilebilir zorluk seçenekleri,

Çevresel etkileşim,

Eski dönem hastalıkları,

14 farklı dil desteği,

İstilacılara karşı şehrini savunma,

Strateji oyunları arasına dahil olan ve oyunculara Ege of Empires dünyasına benzer bir yapı sunan Farthest Frontier geçtiğimiz haftalarda lansmana çıktı. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen başarılı oyun, kaliteli grafik açıları ile oyunculara kusursuz bir görsel deneyim sunuyor. Orta Çağ tadında bir dönemi konu alan oyunda, oyuncular kendi şehirlerini inşa edecek, zengin içerik eşliğinde şehirlerini kalkındırmaya çalışacaklar. Çevredeki istilacılara karşı da mücadele edecek olan oyuncular, şehirlerinin fethedilmesinin önüne geçmeye çalışacaklar. Askeri kuvvetler oluşturacak olan oyuncular, dilerlerse diğer şehirlere kendileri de saldırılar düzenleyebilecekler.

14 farklı dil desteğinin yer aldığı oyunda tek oyunculu bir oynanış yapısı üzerinde yer alacak olan oyuncular İngilizce seslendirmeler ile karşılaşacaklar.

Farthest Frontier İndir

Steam'de lansmana çıkan Farthest Frontier, erken erişim oyunu olmasına rağmen içeriği ile oyuncuları tatmin etmeyi başardı. Yapım yayınlandığı günden bu yana deli gibi satmaya devam ediyor.

Farthest Frontier Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit versions only)

İşlemci: Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz | AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD R9 290, with 3 GB VRAM or better

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX-compatible using the latest drivers

Farthest Frontier Önerilen Sistem Gereksinimleri