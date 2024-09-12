FarzetKi APK, çeşitli görevleri ve online sürüş desteğini içerisinde barındıran bir Android araba oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir araba simülasyon oyunu mu arıyorsunuz? FarzetKi APK'da, online olarak otomobil sürebilirsiniz ve eğlenceli görevleri yerine getirebilirsiniz. Gerçekçi araçların bulunduğu FarzetKi, oyunculara açık dünyada sürüş deneyimi yaşatmaktadır.

Gerçekçi araçlarınızı seçin ve çeşitli modifiye seçenekleriyle özelleştirin. FarzetKi APK'da, araçlarınızı özelleştirmek için kargo ve park etme görevlerini yerine getirmelisiniz. Her ne kadar basit ve alışılagelmiş görevlere benzese de, istediğiniz araçlara sahip olduktan sonra yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Aracınızın jantlarını, spoiler'ını, rengini ve aklınıza gelebilecek her türlü özelliğini paranızın yettiği kadar değiştirebilirsiniz.

FarzetKi APK İndir

Sürekli güncellenen FarzetKi, yeni arabaları ve optimizasyon özellikleriyle her an yenilenmeye devam etmektedir. Mercedes, TOGG, toyota ve diğer gerçek otomobil markalarını bu oyunda görmeniz mümkündür.

Siz de FarzetKi APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte görevlerden açık dünya sürüş keyfine kadar, mükemmel bir şekilde deneyimleyin.

FarzetKi Oyunu Özellikleri