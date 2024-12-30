Fender Play APK
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 14
- DOSYA BOYUTU 65 MB
- Üretici Fender Digital, LLC
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Enstrüman öğrenmek istiyorsanız, profesyonel eğitim içerikleri sunan Fender Play uygulamasını kullanabilirsiniz.
Fender Play APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan gitar, bas gitar ve ukulele eğitimleri alabilirsiniz. Gitar deyince akla gelen ilk markalardan olan Fender, enstrüman öğrenmek isteyenlere oldukça etkili ve kolay bir çözüm yolu sunuyor.
Akıllı telefonlarınıza indirebileceğiniz Fender Play uygulaması ile kolaydan zora doğru giden eğitim sürecinde enstrüman öğrenmeye başlayabilirsiniz. Hem akustik hem de elektro aletler için dersler sunan Fender Play uygulamasında, zorluk seviyesine uygun dersler yer alıyor ve kendi seviyenize göre bunlardan başlayabiliyorsunuz.
Akorlar, riffler, tablar ve çok daha fazlasını sunan uygulamada 1000’i aşkın şarkıyı bulabilirsiniz.
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Müzik, bildiğiniz gibi hayatımızın en önemli parçalarından birisi. Küçüklüğümüzden itibaren etrafımızda müzikle büyüyor ve müzikle yaşıyoruz.
Fender Play APK İndir
Eğitmenlerin videolarını izleyerek gitarı tutuşunuzdan, tellere vuruşunuza kadar her şeyi adım adım gösteren Fender Play uygulaması kişiselleştirilmiş ilerleme takibi özelliği de sunuyor.
Enstrümanınızı ve tarzınızı seçtikten sonra eğitime başlayabileceğiniz Fender Play uygulaması, 14 gün boyunca denemeniz için ücretsiz olarak sunuluyor. Sonrasında ise aylık veya yıllık planları satın alabiliyorsunuz.
Siz de Fender Play APK indirin ve gitar eğitimini Android cihazlarınıdan alabilirsiniz.
Fender Play
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 8
- DOSYA BOYUTU 127 MB
- Üretici Fender Digital, LLC
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Fender Play uygulamasında, her seviyeye uygun enstrüman eğitim içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Fender Play uygulaması, enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlere iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden büyük kolaylık sağlıyor. Gitar, bas gitar ve ukulele gibi enstrümanlardan birini çalmak istiyorsanız ve kurslara gidecek zaman ve maddi imkanınız yoksa, Fender Play uygulamasını indirerek hem kolay hem de daha uygun bir çözümü tercih edebilirsiniz.
Farklı zorluk seviyelerine uygun eğitim içeriklerinin yer aldığı uygulamada, parmak yerleşimlerinden tel vuruşlarına kadar temel eğitim videolarını dahi bulabilirsiniz. 1000’den fazla şarkı arşivi sunan Fender Play uygulamasında akorlar, tablar, riffler ve çok daha fazlasını öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor.
Şarkılar için kendi hızınıza göre pratik yapabileceğiniz, takıldığınız yerlerde her şeyi başa sarıp yeniden başlayabileceğiniz Fender Play uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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Fender Play İndir
14 gün boyunca ücretsiz deneyebileceğiniz Fender Play uygulamasını, deneme süresinden sonra aylık veya yıllık planlardan birini satın alarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
Gitar markaları arasında en iyi sıralamaya sahip olan Fender, yıllardır kendini piyasaya kanıtlamıştır. Hem gitarları hem de yansıttığı tonlarıyla birlikte gitar çalan kullanıcıları mest etmektedir. Gitarlardan sonra uygulama tarafında da karşımıza çıkan Fender, kullanıcılara gitar öğretme konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır.
Siz de Fender Play indirin ve günden güne gelişen gitar öğreniminizi gözlemleyin!