Enstrüman öğrenmek istiyorsanız, profesyonel eğitim içerikleri sunan Fender Play uygulamasını kullanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fender Play APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan gitar, bas gitar ve ukulele eğitimleri alabilirsiniz. Gitar deyince akla gelen ilk markalardan olan Fender, enstrüman öğrenmek isteyenlere oldukça etkili ve kolay bir çözüm yolu sunuyor.

Akıllı telefonlarınıza indirebileceğiniz Fender Play uygulaması ile kolaydan zora doğru giden eğitim sürecinde enstrüman öğrenmeye başlayabilirsiniz. Hem akustik hem de elektro aletler için dersler sunan Fender Play uygulamasında, zorluk seviyesine uygun dersler yer alıyor ve kendi seviyenize göre bunlardan başlayabiliyorsunuz.

Akorlar, riffler, tablar ve çok daha fazlasını sunan uygulamada 1000’i aşkın şarkıyı bulabilirsiniz.

Fender Play APK İndir

Eğitmenlerin videolarını izleyerek gitarı tutuşunuzdan, tellere vuruşunuza kadar her şeyi adım adım gösteren Fender Play uygulaması kişiselleştirilmiş ilerleme takibi özelliği de sunuyor.

Enstrümanınızı ve tarzınızı seçtikten sonra eğitime başlayabileceğiniz Fender Play uygulaması, 14 gün boyunca denemeniz için ücretsiz olarak sunuluyor. Sonrasında ise aylık veya yıllık planları satın alabiliyorsunuz.

Siz de Fender Play APK indirin ve gitar eğitimini Android cihazlarınıdan alabilirsiniz.