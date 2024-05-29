Aaad APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir Android Auto yükleyicisidir. 10 adet farklı uygulamayı indirin, aracınızı telefonunuza bağlayın ve multimedya uygulamalarının keyfini çıkarın.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android Auto gibi çeşitli uygulamalara erişim sağlayan Aaad APK, telefonunuzu aracınıza bağlamanıza olanak tanıyor. Bu uygulama olmadan aracınız için bağlantı uygulamalarını yüklemek mümkün değildir. Android Auto Apps Downloader'da, farklı olarak 10 adet multimedya uygulamasını indirebilirsiniz.

Youtube'dan video izleyebileceğiniz Carstream, multimedya içeriklerini kullanabileceğiniz Fermata ve ekranınızı yansıtmanıza olanak tanıyan Screen2Auto gibi büyük avantaj sağlayan uygulamaları içerisinde barındırıyor.

Tabii ki sadece multimedya uygulamalarını kullanıcılara sunmayan Aaad APK, aracınızın performansını görebileceğiniz Performance Auto uygulamaları da mevcuttur. Bu uygulama sayesinde aracınızın hızını, yağ seviyesini, akü değerini ve çeşitli bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Aaad APK İndir

Android Auto yükleyicisi olarak görev yapan Aaad APK'yı indirin ve siz de aracınızı uygulamalarla zenginleştirin. Araç durum bilgilerinden performans bilgilerine kadar öğrenin ve kullanıcı dostu arayüzüyle rahat kullanımı deneyimleyin.

Aaad APK Sistem Gereksinimleri