Serinin en yeni ve en geniş içerikli oyunu Final Fantasy Xll Remake Intergrade lansmana çıktı.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

quare Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy serisi yepyeni bir oyun ile yeniden döndü. 17 Hazıran 2022 itibari ile Steam üzerinde lansmana çıkan yeni oyunun adı Final Fantasy Xll Remake Intergrade olarak duyuruldu. Serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapan oyun, birbirinden farklı karakterleri de oyunculara sunuyor. Aksiyonun ve gerilimin en üst perdede olduğu yapım da oyuncular üç boyutlu grafikler eşliğinde aksiyon dolu bir dünyaya dalış yapacaklar.

Tek oyunculu bir oynanışa sahip olan yapımda Türkçe dild desteği yer almasa da 11 farklı dil desteğine bünyesinde yer veriyor. Hikaye bazlı olarak oynanabilen yapım, kendine has bir hikaye ile lansmana çıktı. Farklı karakterler ve etkileşimlerini konu alan yapım, fantastik evreni ile yine milyonlara ulaşmayı hedefliyor olacak.

Final Fantasy Xll Remake Intergrade Özellikleri

11 farklı dil desteği,

Tek oyunculu bir oynanış,

Kendine has bir hikaye,

Farklı karakterler ve özellikleri,

Fantastik bir evren,

Serinin en geniş içerikleri,

Çarpıcı grafikler,

Etkileyici ses efektleri,

İlk kez 1997 yılında lansmana çıkan serinin ilk oyunu, günümüze kadar farklı sürümler ile geldi. 2022 yılını da boş geçmeyen Final Fantasy serisi, şimdi de Final Fantasy Xll Remake Intergrade olarak lansmana çıktı. Steam üzerinde bilgisayar platformu için lansmana çıkan oyun, rekabetçi bir ortama ev sahipliği yapacak. Birbirinden farklı tehlikelerin ve aksiyon sahnelerinin yer aldığı yapımda, birbirinden farklı düşman modellemeleri de yer alıyor. Tüm dünyanın kaderini belirleyecek bir hikaye ile oyuncuları tatmin eden yapım, fantastik evreni ile yine milyonlarca adet kopya satmayı hedefleyecek.

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen Final Fantasy Xll Remake Intergrade, cep yakan fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Final Fantasy Xll Remake Intergrade İndir

Oyunu bilgisayar platformu için Steam üzerinde satın alıp oynamaya başlayabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.

Final Fantasy Xll Remake Intergrade Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 10 64-bit (ver. 2004 or later)

İşlemci: AMD FX-8350 / Intel® Core™ i5-3330

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 / NVIDIA® GeForce® GTX 780 / 3GB VRAM required

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Assuming a Resolution of 1920 x 1080

Final Fantasy Xll Remake Intergrade Önerilen Sistem Gereksinimleri