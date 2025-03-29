Flight Catastrophe, uçaktaki yolcuların hayatını kurtarmaya çalıştığınız bir kriz yönetimi simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kriz yönetimini ön plana çıkaran Flight Catastrophe, uçak arızalarındaki yönetimi tamamen sizin elinize vermektedir. Ani arızalarda mürettebatınıza komuta edin, tehditleri belirleyin ve sonucunun kötü veya iyi biteceği zorlu seçimler yapın.

Flight Catastrophe, öngörülmeyen ve hayati tehlike arz eden durumlarda size ihtiyaç duymaktadır. Yolcuların hayatını kurtarmak istiyorsanız, basit sorunları çözün, motorları onarın ve uçuşa başlamadan önce tüm kontrolleri gerçekleştirin.

Uçakların neredeyse her köşesini sizlere öğreten bu oyunda, motorlardan kargo bölümüne, güvertelerden yolcu kısmına kadar her yeri bilmelisiniz.

Flight Catastrophe İndir

Henüz daha piyasaya sürülmeyen Flight Catastrophe, 2 Nisan 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak. Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle görücüye çıkacak olan bu oyunda, dil sıkıntısı yaşamadan tüm terimleri rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Flight Catastrophe indirin ve aksiyon dolu anları büyük bir sakinlikle atlatın. Tüm yolcuların hayatını kurtararak işinizi büyütebilir ve daha zorlu anlarda görev yapabilirsiniz.

Flight Catastrophe Sistem Gereksinimleri