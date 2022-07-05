FMWhatsApp APK kullanıcılarına gelişmiş özellikler ile sohbet etme fırsatı veriyor.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp her geçen gün yeni kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından mesajlaşmak için kullanılan WhatsApp kullanıcılarına birbirinden farklı özellikleri de deneyimleme fırsatı veriyor. WhatsApp'ın gelişmiş bir sürümü olarak lansmana çıkan FMWhatsApp APK, kullanıcılara daha gelişmiş özellikler sunuyor. WhatsApp kullanıcıları için özel olarak geliştirilen FMWhatsApp APK'da kullanıcılar çevrimiçi durumlarını gizleyebilir, aramaları engelleyebilir, DND modunu deneyimleyebilir, tema desteği ile farklı görünümleri kullanabilirler. Tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan FMWhatsApp APK, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından hayata geçirildi.

FMWhatsApp APK Özellikleri

Farklı tema destekleri,

Gizli aramaları engelleme,

Çevrimiçi durumu gizleme,

DND Modu,

Ücretsiz kullanım,

Toplu mesaj gönderme,

Planlanmış mesajlar gönderme,

İnternet bağlantısını devre dışı bırakma,

Oldukça kullanışlı bir yapı da lansmana çıkan FMWhatsApp APK ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Sıradan WhatsApp uygulaması yerine kullanıcılarına daha gelişmiş özellikler sunan mesajlaşma uygulaması kullanıcılarına planlanmış mesajlaşma deneyimi sunuyor. Buna ek olarak kullanıcılarına toplu olarak da mesaj atma fırsatı veren yapım kullanıcılarına farklı tema görünümleri ile farklı bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Kullanıcılarına 30 farklı resimi tek seferde yollama imkanı veren uyulama basit bir kullanıma sahip. Düzenli olarak güncellemeler de alan uygulama ücretsiz yapısı ile günümüzde dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Android cihazları rootlamadan kullanılabilen FMWhatsApp APK yepyeni özelliklere erişmeye devam edecek. Android 4.4 ve üzerinde kullanılabilen uygulamada kullanıcılara pek çok farklı emoji de sunuluyor. Buna ek olarak kullanıcılara çeşitli tepkiler özelliğide deneyimletiliyor.

FMWhatsApp APK İndir

Yepyeni bir kullanıcı arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkan FMWhatsApp APK, ücretsiz yapısı ile milyonlarca kullanıcıya erişti. Düzenli olarak güncellemeler de almaya devam eden uygulama, ülkemizde ve dünya da milyonlara kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.