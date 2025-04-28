Ücretsiz video konferans uygulaması olan TeamLink APK ile arkadaşlarınızla veya öğrencilerinizle canlı olarak görüşebilirsiniz.

Emre Fırtına - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

300 kişiye kadar ücretsiz görüntülü görüşme yapabildiğiniz TeamLink APK, öğrenciler, öğretmenler ve şirketler tarafından en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. TeamLink, görüntülü sohbet uygulaması Zoom'a bir alternatiftir.

Video ve web konferansı için dünyanın en gelişmiş çözümlerinden biri olan TeamLink, kullanım kolaylığı ile dikkat çekmekte. Ultra düşük gecikme süresi ve kristal netliğinde video ve ses için dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı video teknolojisini kullanan uygulamada çapraz platform desteği bulunuyor.

TeamLink ile bir görüşme yaptığınızda karşı tarafa görüntü oldukça hızlı bir şekilde iletilmekte ve kopmalar yaşanmamakta.

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Ultra yüksek tanımlı ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı etkileşimler sayesinde verimli bir şekilde iş yapabilmenin yanı sıra toplantılarınızı kaydedebilirsiniz. Öğretmenler online dersler için TeamLink uygulamasını kullanmaktadır.

Uygulamada görüntünüzü veya mikrofonunuzun sesini aynı Zoom'da olduğu gibi kapatabilmektesiniz. Görüntünüzü kapatmak için kamera simgesine tıklamanız sesinizi kapatmak için ise mikrofon simgesine tıklamanız yeterli.

Zoom alternatifi olan TeamLink'in ücretli ve ücretsiz sürümü bulunmaktadır. Reklamlı ve reklamsız olarak kullanabileceğiniz bu iki farklı sürüm, özellik açısından pek de fazla fark yaratmamaktadır. Arkadaşlarınızla veya öğrencilerinizle canlı görüşmeler yapmak istiyorsanız, TeamLink APK indirin ve ücretsiz bir şekilde video konferans deneeyimi yaşayın!