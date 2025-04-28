TeamLink APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19,531
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici TeamLink
-
Ücretsiz video konferans uygulaması olan TeamLink APK ile arkadaşlarınızla veya öğrencilerinizle canlı olarak görüşebilirsiniz.
300 kişiye kadar ücretsiz görüntülü görüşme yapabildiğiniz TeamLink APK, öğrenciler, öğretmenler ve şirketler tarafından en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. TeamLink, görüntülü sohbet uygulaması Zoom'a bir alternatiftir.
Video ve web konferansı için dünyanın en gelişmiş çözümlerinden biri olan TeamLink, kullanım kolaylığı ile dikkat çekmekte. Ultra düşük gecikme süresi ve kristal netliğinde video ve ses için dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı video teknolojisini kullanan uygulamada çapraz platform desteği bulunuyor.
TeamLink ile bir görüşme yaptığınızda karşı tarafa görüntü oldukça hızlı bir şekilde iletilmekte ve kopmalar yaşanmamakta.
TeamLink APK İndir
Ultra yüksek tanımlı ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı etkileşimler sayesinde verimli bir şekilde iş yapabilmenin yanı sıra toplantılarınızı kaydedebilirsiniz. Öğretmenler online dersler için TeamLink uygulamasını kullanmaktadır.
Uygulamada görüntünüzü veya mikrofonunuzun sesini aynı Zoom'da olduğu gibi kapatabilmektesiniz. Görüntünüzü kapatmak için kamera simgesine tıklamanız sesinizi kapatmak için ise mikrofon simgesine tıklamanız yeterli.
Zoom alternatifi olan TeamLink'in ücretli ve ücretsiz sürümü bulunmaktadır. Reklamlı ve reklamsız olarak kullanabileceğiniz bu iki farklı sürüm, özellik açısından pek de fazla fark yaratmamaktadır. Arkadaşlarınızla veya öğrencilerinizle canlı görüşmeler yapmak istiyorsanız, TeamLink APK indirin ve ücretsiz bir şekilde video konferans deneeyimi yaşayın!
TeamLink
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 949
- DOSYA BOYUTU 97 MB
- Üretici TeamLink
-
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz TeamLink ile ücretsiz olarak görüntülü toplantılar ve dersler yapabilirsiniz.
Şirketler ve okullar tarafından en çok tercih edilen uygulamaların başında gelen TeamLink'te, 300 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabilmektedir.
Kolay kullanımı ve sade arayüzü ile dikkat çeken TeamLink, video ve web konferansı için dünyanın en gelişmiş çözümlerinden bir tanesidir. Çapraz platform desteği bulunan uygulamada ultra düşük gecikme süresi ve kristal netliğinde video ve ses için dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı video teknolojisi yer almakta.
TeamLink İndir
TeamLink sayesinde ultra yüksek tanımlı ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı etkileşimler sayesinde verimli bir şekilde iş yapabilmektesiniz. Öğretmenler online dersler için TeamLink uygulamasını tercih etmekteler. Ayrıca, uygulamada görüşmeleri kayıt altına alabilmektesiniz.
Herhangi bir zaman sınırı bulunmayan TeamLink, cihazınızada çok fazla yer kaplamıyor. Uygulamada görüntünüzü veya mikrofonunuzun sesini ayarlar bölümünden kolayca kapatabilmektesiniz.
Odalar oluşturun, insanlar davet edin ve görüntülü görüşmeye başayın. Siz de TeamLink indirin ve en hızlı ve akıcı bir şekilde görüntülü video konferans yapın!