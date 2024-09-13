Kapsamlı yönetim mekaniklerini içerisinde barındıran Football Club Management 2025 APK'da, takım oluşturmaktan kulüp yönetimine kadar her şeyde söz sahibi olacaksınız!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Football Club Management 2025 APK, serinin yeni futbol menajerlik oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz FCM 25'te, gerçekçi bir simülasyon deneyimi yaşayacak ve başkan, direktör ve antrenör olarak görev yapacaksınız.

Football Club Management 2025'te, kadro oluşturacak, takım işlerine bakacak, antrenmanlarda söz sahibi olacak ve maç esnasında takımınızı yöneteceksiniz. İlk başta kendi takımınızı seçmelisiniz. Bu konuda aslında çok rahat olabilirsiniz. 16 farklı ülkeden 40 adet ligi içerisinde barındıran menajerlik oyununda, yüzlerce kulüpten birinin yönetimini elinize alabilirsiniz.

Aslında sadece kadro oluşturmak ve maç içerisinde yönetim yapmak değil, aynı zamanda ticari işlere, stadyum geliştirmelerine, idman sahalarına ve sponsorluk işlerine siz bakacaksınız.

Football Club Management 2025 APK İndir

30 binin üzerinde futbolcunun yer aldığı FCM 25'te, dilediğiniz oyuncuyu bütçenize göre satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Tabii ki, farklı mekanikler sayesinde alt yaş gruplarınızdan genç oyunculara da şans verebilirsiniz. Artık takımınızı kurduysanız, istatistiklere ve performansa göre takım dizilişine geçebilirsiniz. Aklınızda bir diziliş ve formasyon belirleyerek, oyuncularınızı da bu formasyona uygun olarak yerleştirebilirsiniz.

Menajerlik oyunlarına aşinaysanız, aslında taktiksel bir ekrandan yönetim yapacağınızı biliyorsunuzdur. Lakin Football Club Management 2025 APK'da, maçın önemli anlarını 3D formatta görüntüleyecek ve farklı kamera açılarını ayarlayabileceksiniz.

Siz de Football Club Management 2025 APK indirin ve yeni bir mobil futbol menajerlik oyunu deneyimi yaşayın!

Football Club Management 2025 Oyunu Özellikleri