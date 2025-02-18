Football Kicks Strike Game APK, efsanevi vuruşlar yaparak rakiplerinizi yenmeye çalıştığınız bir mobil futbol oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrimiçi ve çevrimdışı bir şekilde oynayabileceğiniz Football Kicks Strike Game APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur. Her ne kadar kısıtlı bir yapıya sahip olsa da oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Football Kicks Strike Game'de, penaltı vuruşlarında rakiplerinize karşı mücadele verin ve lig atlayarak daha zorlu oyuncularla eşleşin.

Başlangıç seviyelerinden uluslararası seviyelere kadar gittikçe kendinizi geliştireceksiniz. Zorlu vuruşlarda rakiplerinize kıyasla daha fazla gol atın ve 1v1 mücadelelerinin galibi olun.

Görünümler, seviyeler, avatarlar, kitler, top görünümleri, dans hareketleri ve daha birçok kişisel özelleştirme seçenekleri sayesinde oyuna fazlasıyla eğlenceli bir hava katabilirsiniz. Football Kicks Strike Game APK'daki profilinizi en mükemmel şekilde özelleştirin ve avatarınızı istediğiniz gibi ayarlayın.

Football Kicks Strike Game APK İndir

Football Kicks Strike Game içerisinde hem kariyer modunda ilerleyebilir hem de dostluk maçlarında kendinizi gösterebilirsiniz. Kariyerinizin en iyi yerlerine gelmek istiyorsanız, sadece 1v1 mücadelelerde değil, aynı zamanda turnuvalarda da yüksek sıralama puanları almalısınız.

Basit kontroller sayesinde vuruşlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz. Ekran üzerindeki topun üzerine parmağınızı koyun ve topun gitmesini istediğiniz yere doğru kaydırın. Düz vuruşlar yapabilir, eğimli kaydırmalar yaparak topa falso verebilir ve kaleciyi şaşırtabilirsiniz.

Siz de Football Kicks Strike Game APK indirin ve Android cihazlarınızda sadece vuruşlara dayalı olan bir futbol deneyimi yaşayın!

Football Kicks Strike Game Oyunu Özellikleri