Eğer Oyunculara mobil cihazlarında futbol hakemliği simülasyonu sunan Football Referee Simulator APK, ücretsiz olarak yayınlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil platformda spor ve simülasyon oyunları ile adından söz ettiren geliştirici Vladimir Pliashkun, yeni oyunu olan Football Referee Simulator APK'yı ücretsiz olarak oyunculara sundu. Google Play üzerinden indirilip oynanabilen oyunda, bir hakem olarak rol alacak ve birbirinden farklı maçları yönetecek ve adil bir maç ortamı sağlamaya çalışacaksınız. Hakem simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan mobil oyun, oyunculara alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Gerçek zamanlı olarak oynanan mobil oyunda, oyuncular karakterlerini geliştirecek, kendilerine hedef belirleyecek, maçları adil bir şekilde yönetecek, maçlardan sonra gazetelere manşet olabilecekler. Oyuncular yapım içerisinde doğru kararlar verdiği sürece, çeşitli ödüller de kazanabilecek, kişisel istatistiklerini geliştirebilecekler.

Football Referee Simulator APK Özellikleri

Karakter yaratma ve geliştirme,

Hedef belirleme,

Çeşitli ödüller,

Onlarca farklı lig,

100'den fazla kulüp,

16 farklı milli takım,

Reklam içermez,

Türkçe, Rusça, İspanyolca ve İngilizce dil seçenekleri,

Oyunculara hakem olma ve maçları yönetme fırsatı veren ilk oyun olarak adından söz ettiren Football Referee Simulator APK ücretsiz yapısı ile de dünyanın dört bir yanında indirilebiliyor. Bünyesinde 100 farklı kulübe de yer veren oyun, ayrıca 16 milli takım ile oyunculara birbirinden farklı liglerde hakemlik yapma şansı veriyor. Kendi karakterlerini yaratıp, farklı lig ve kupa maçlarında hakem olarak görev alacak olan oyuncular, kazandıkları çeşitli ödüller ile de karakterlerini geliştirebilecekler. İngilizce, Rusça ve İspanyolca'ya ek olarak Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı hakem simülasyon oyunu bünyesinde reklamda bulundurmuyor. Yapım içerisinde oyuncular gerçek para karşılığında içerik satın almadığı gibi çeşitli reklamlar ile de bunaltılmıyorlar.

Football Referee Simulator APK İndir

Oyunculara Android akıllı telefon ve tabletlerinde hakem rolunu üstlenme deneyimi sunan Football Referee Simulator APK, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Keyifli bir oynanışa sahip olan yapım, farklı tema ve hava koşulları ile oyunculara gerçekçi ve sürükleyici bir atmosfer sunmayı hedefliyor. Yapım Android platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.