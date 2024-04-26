FOREWARNED
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.67 GB
- Üretici Dreambyte Games
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FOREWARNED, 1-4 oyuncuya kadar destekleyen bir çevrimiçi hayatta kalma korku oyunudur.
Hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkan FOREWARNED, Dreambyte Games tarafından bilgisayar oyuncular için satışa sunuldu. Hem standart hem de VR modunda çalışan bu oyun, 4 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyuncuyu destekliyor. Ekibinizi oluşturun, Antik Mısır kentine dalın ve sırları çözün.
Arkeologlardan oluşan bir ekip oluşturacaksınız. Ekibinizle birlikte Mısır harabelerinin derinliklerine dalın ve içerideki tehlikelere karşı mücadele verin. Basit görselliğe sahip olan FOREWARNED, korku dolu anlarıyla birlikte grafiklerinden daha çok konusuyla ön plana çıkıyor.
Yer altındaki yaratıklara karşı hayatta kalmalısınız. Bunun için arkeoloji aletlerini kullanın ve etrafınızdaki tehlikeleri sezin. Amacınız harabedeki hazineye ulaşmak olsa da, hayatta kalmak en büyük zenginlik olacaktır. Her odada ve her adımınızda arkanızdan koşan bir yaratıkla baş başa kalabilirsiniz.
FOREWARNED İndir
Türkçe dil desteğine sahip olan FOREWARNED, arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz bir çevrimiçi korku oyunudur. Siz de FOREWARNED indirin ve Mısır harabelerindeki hazineyi bulmaya çalışırken hayatta kalmaya çalışın.
FOREWARNED Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200, FX4350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan