FOREWARNED, 1-4 oyuncuya kadar destekleyen bir çevrimiçi hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkan FOREWARNED, Dreambyte Games tarafından bilgisayar oyuncular için satışa sunuldu. Hem standart hem de VR modunda çalışan bu oyun, 4 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyuncuyu destekliyor. Ekibinizi oluşturun, Antik Mısır kentine dalın ve sırları çözün.

Arkeologlardan oluşan bir ekip oluşturacaksınız. Ekibinizle birlikte Mısır harabelerinin derinliklerine dalın ve içerideki tehlikelere karşı mücadele verin. Basit görselliğe sahip olan FOREWARNED, korku dolu anlarıyla birlikte grafiklerinden daha çok konusuyla ön plana çıkıyor.

Yer altındaki yaratıklara karşı hayatta kalmalısınız. Bunun için arkeoloji aletlerini kullanın ve etrafınızdaki tehlikeleri sezin. Amacınız harabedeki hazineye ulaşmak olsa da, hayatta kalmak en büyük zenginlik olacaktır. Her odada ve her adımınızda arkanızdan koşan bir yaratıkla baş başa kalabilirsiniz.

FOREWARNED İndir

Türkçe dil desteğine sahip olan FOREWARNED, arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz bir çevrimiçi korku oyunudur. Siz de FOREWARNED indirin ve Mısır harabelerindeki hazineyi bulmaya çalışırken hayatta kalmaya çalışın.

FOREWARNED Sistem Gereksinimleri