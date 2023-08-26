Sinematiği ve hikayesiyle bir filmi andıran Fort Solis, mükemmel oyuncu kadrosu ile beraber oyuncualarla buluştu.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adeta bir dizi havası veren Fort Solis, dört bölümden oluşan hikayesi ile birlikte, oyunculara hem sinematik hem de güzel bir oynanış deneyimi sunuyor. Kızıl gezegende geçen bu oyun, hikayesi ve sinematiğinin yanı sıra uzun bir oynanışa sahip değil. 2-3 saat, eğer zorlarsanız da 4-5 saatlere kadar oyun devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Evet, oyun gerçekten çok kısa. Lakin, AAA bir yapıya ve mükemmel oyuncu kadrosuna sahip olmasıyla beraber bu açığını kapattığını söyleyebiliriz. Oyunun hikayesine bakacak olursak; Fort Solis adındaki bir maden tesisinden yardım çağrısı geliyor. Bu çağrıya kulak veren karakterimiz, kısa bir yolun ardından tesise varıyor ve bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varıyor.

Fort Solis İndir

Tamamen terk edilmiş olan bu tesisteki gizemi çözmek ve olayları açığa çıkarmak sizin elinizdedir. Hikaye ilerledikçe yeni mekanlar keşfedeceksiniz. İki farklı sona sahip olan Fort Solis'i indirerek, kaderinizi belirleyebilirsiniz.

Fort Solis Sistem Gereksinimleri