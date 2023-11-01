FR Legends APK, mobil cihazlarınızda drift keyfi yaşamanıza ve araçlarınızı özelleştirmenize olanak tanır.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Size keyif verecek olan birçok içeriği içerisinde bulunduran FR Legends APK, mobil cihazlarınızda mobil drift oyununu deneyimlemenizi ve her şeyi simüle etmenizi hedefler. Öğrenmesi kolay temel kontrolleri ve basit hem de eğlence dolu grafikleriyle, pistlerde araba sürmenin heyecanını yaşayabilirsiniz.

Oyunun tek geliştirilmesi gereken yanı, hantal bir fizik yapısı ve direksiyon belirsizliğidir. Bu iki etken driftlerinizi daha da zorlaştırıp, az da olsa kötü bir etki bırakıyor. FR Legends APK'da, oynayabileceğiniz iki farklı mod bulunuyor. Modlardan birincisi, yarış modudur. Bu modda pratik yaparak oyun mekaniğini kavrayabilir ve drift yapmayı öğrenebilirsiniz.

İkinci bir mod olan savaş modunda ise; gerçek bir drift puanlamasıyla mücadele vererek, aynı zamanda ikili driftler de yapabiliyorsunuz.

FR Legends APK İndir

Siz de mobil cihazlarınıza FR Legends APK indirin ve pistlerde drift simülasyonunun tadını çıkarın. Ayrıca, oyunda kapsamlı bir araç özelleştirmesi de bulunuyor. Aracınıza takabileceğiniz çeşitli parçalar ve özelleştirilebilir birçok ayrıntı FR Legends'da mevcut. Ancak, araçlarınızın özelleştirmesine fazla para harcamalı ve en iyi ekipmanları takmalısınız.