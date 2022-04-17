Freez Screen Video Capture, masaüstünüzün ekran görüntülerini video formatında alabileceğiniz ücretsiz bir programdır.

Can Çevrim - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Freez Screen Video Capture, bilgisayar kullanıcılarının ekran görüntüleri ve ekran kayıtları alabilmeleri için geliştirilmiş olan ücretsiz bir ekran görüntüsü kaydetme programıdır. Ekran görüntülerini kaydederken mikrofonunuz veya bilgisayarınız üzerinde çalan sesleri de kaydetmenize olanak sağlayan program yardımıyla kendi sunum videolarınızı kolayca hazırlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için geliştirilip yayınlanan uygulama lisans gerektirmeden ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Çektiğiniz videoları dilediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Ekranda olup biten herşeyi kayıt almaya yarayan Freez Screen Video Capture ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Freez Screen Video Capture Özellikleri

Klavye kısayol tuşları yardımıyla kayda başlama, kaydı duraklatma ve bitirme

Ekran aktivitelerini AVI formatında kaydetme

Ekran kayıtlarını istediğiniz renk derinliğinde alabilme

Mikrofon, web sitesi ve bilgisayar seslerini kaydebilme (sesli kayıt yapabilme)

Video kaydı için ses ve video yapılandırma seçenekleri

Fare işaretçisinin bulunduğu bölümü kaydedebilme özelliği

Kullanıcı dostu arayüz ve kolay kullanım

Ücretsiz kullanım

Basit yapı,

Düşük dosya yapısı

Freez Screen Video Capture İndir

Ekranın tamamını, kendi belirleyebileceğiniz bir bölümünü veya fare işaretçisinin çevresinde kalan bölümü kaydetme seçeneklerini kullanıcılara sunan program, kayıt aldığı video dosyalarını AVI formatında sabit diskiniz üzerine kaydetmenize olanak sağlar.

Ekran kaydını tamamladıktan sonra sabit diskiniz üzerine kaydetmeden önce ses ve video ayarlarını da yapılandırmanıza olanak sağlayan program ile video dosyaları için (Microsoft Video 1, MPEG-4, DivX, ...) ve ses dosyaları için (PCM, ADPCM, MP3, OGG, ...) codeclerini kullanabilirsiniz.

Klavye kısayol desteğine de sahip olan program yardımıyla kaydetme, kaydı durduma ve kaydı tamamlama işlemleri için kendi belirleyeceğiniz klavye kısayol tuşlarını kullanabilir ve çok daha hızlı bir şekilde ekran kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ekranınızın sesli video kaydını alabilmek için kullanabileceğiniz en basit ve kullanışlı uygulamalardan bir tanesi olana Freez Screen Video Capture'ı mutlaka denemenizi öneririm. Sadece Windows platformunda kullanılabilen yardımcı program sayesinde bilgisayarınızda eğitim videoları çekebilir, ekranınızı kaydederek oyunlar oynayabilir kısaca ekranınızda olup biteni kayır altına alabilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama oldukça basittir.