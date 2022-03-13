Bandicam, ücretsiz ekran kaydedicidir. Bandicam ile ekran videosu çekme, oyun kaydetme, cihaz kaydı alma (Webcam, Xbox, PlayStation) çok kolay!

Can Erdil Şentürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

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Bandicam, Windows için ücretsiz ekran kaydedicidir. Daha detaylı olarak, bilgisayarınızda herhang bir şeyi yüksek kaliteli video olarak yakalayabilen ufak boyutlu bir ekran kaydetme programıdır. PC ekranında belirli bir alanı kaydedebileceğiniz gibi DirectX/OpenGL/Vuhan grafik teknolojilerini kullanan bir oyunun kaydını da yapabilirsiniz. Bandicam, yüksek sıkıştırma oranına sahiptir ve video kalitesinden ödün vermeden diğer kayıt programlarından çok daha üstün bir performans sunar.

Bandicam, bilgisayar kullanıcılarına oyun videosu kaydetme ve ekran videosu kaydetme konusunda yardımcı olan, ayrıca ekran görüntüsü yakalama gibi ekstra kullanışlı özelliklere sahip olan bir ekran kaydetme programıdır. Basit kullanımı sayesinde kullanıcılara bilgisayar ekranlarının videosunu çekme fırsatı veren Bandicam ücretsiz olarak dağıtılıyor. İngilizce dil seçeneğine sahip olan uygulama yıllardır kullanılıyor.

Masaüstünde gerçekleştirdiğiniz her türlü aktiviteyi video olarak kaydetmenize olanak sağlayan program ile ekranın hangi bölümünü kaydetmek istediğinizi de kolayca seçme şansına sahipsiniz. Sizlere sunduğu iç alanı saydam bir pencere yardımıyla kayıt altına alacağınız bölümü hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Bandicam'i diğer ekran kayıt programlarından ayıran en büyük özelliğiyse şüphesiz ki oyun videosu kaydetmek için kullanıcılara sunduğu gelişmiş seçenekler. Hem OpenGL hem de DirectX desteğine sahip olan yazılım ile oynadığınız tüm oyunların videolarını kolayca kaydedebilir ve kayıt sırasında oyunların FPS değerlerini de anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

Kaydetmek istediğiniz videolar için sizlere birçok farklı seçenek sunan Bandicam ile FPS, video kalitesi, ses frekansı, bitrate, video formatı ve çok daha fazla özelliği kendiniz belirleyebilirsiniz. İsterseniz videolar için zaman veya dosya boyutu gibi sınırlamalar da belirleyebilirsiniz.

Ekran videosu kaydetme işlemi dışında, program yardımıyla ekran görüntüsü çekme şansına sahipsiniz. BPM, PNG ve JPG formatlarında ekran görüntüsü yakalama şansını da sizlere sunan Bandicam, sadece bu özelliği sayesinde bile birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir.

Türkçe dil desteğine sahip olması nedeniyle rakiplerinin bir adım önüne geçen Bandicam üzerinde yer alan klavye kısayollarını istediğiniz şekilde kolayca düzenleyebilir ve klavyeniz üzerinden sadece bir tuşa basarak ekran veya oyun video kaydetme işlemine hızlıca başlayabilirsiniz.

Her ne kadar Bandicam ücretli bir yazılım olsa da Bandicam ücretsiz sürümü ile birlikte kullanıcılara 10 dakikaya kadar oyun veya ekran videosu kaydetme özelliği sunuluyor ama kaydettiğiniz videolar üzerinde Bandicam'e ait bir filigran eklendiğini bilmenizde fayda var.

Sonuç olarak ekran videoları veya oyun videoları kaydetmek için gelişmiş özelliklere sahip bir yazılıma ihtiyacınız varsa Bandicam'i mutlaka denemelisiniz.

Bandicam Nasıl Kullanılır?

Bandicam, ekran kaydedici, oyun kaydetme ve cihaz kayıt olmak üzere üç seçenek sunar. Yani bu programla bilgisayar ekranınızdaki her şeyi video dosyaları (AVI, MP4) veya görüntü dosyaları olarak kaydedebilirsiniz. 4K UHD kalitede oyunları kaydedebilirsiniz. Bandicam, 480 FPS video yakalamayı mümkün kılar. Program ayrıca Xbox, PlayStation, akıllı telefon, IPTV vb. aygıttan kayıt almanızı da sağlar.

Bandicam ile ekran videosu alma/çekme çok kolaydır. Sol üst köşeden ekran simgesine dokunun ve ardından kayıt modu (ekranın belli bir bölümü, tam ekran veya imlecin olduğu alan) seçimi yapın. Kırmızı REC butonuna tıklayarak ekran kaydını almaya başlayabilirsiniz. F12 ekran kaydını başlatmak/durdurmak, F11 ekran görüntüsü almak için kısayol tuşlarıdır. Ücretsiz sürümde 10 dakika boyunca kayıt yapabilirsiniz ve ekranın bir köşesine filigran iliştirilir.

Bandicam ile oyun kaydetmek, oyun kaydı almak da çok basittir. Sol üst köşeden gamepad simgesine tıklayın ve ardından kayda başlamak için kırmızı REC butonuna tıklayın. 480FPS'e kadar kayıt desteği vardır. Kayıt butonunun yanında ne kadar süredir kayıt yaptığınız, kayıt videosunun bilgisayarınızda ne kadar yer kaplayacağı gibi bilgileri görebilirsiniz.

Bandicam ile harici video cihazlarından da ekran kaydı alma şansına sahipsiniz. Xbox, PlayStation oyun konsolunuz, akıllı telefonunuz, IPTV vb. cihazlarınızdan ekran kaydı alabilirsiniz. Bunun için programda sol üst köşeden HDMI simgesine tıklayın ve ardından aygıt seçimi (HDMI, webcam ve konsol olmak üzere üç seçenek çıkar.) yapın. Her zamanki REC butonuna tıklayarak kaydı başlatın.

Aşağıdaki videolardan Bandicam ekran kaydı, oyun kaydı ve cihaz kaydı modunun nasıl kullanıldığını görebilirsiniz: