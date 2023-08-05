Eşsiz grafikleri ile birlikte keyif alacağınız Friends vs Friends, arkadaşlarınızla beraber FPS'in doruklarını yaşamanızı hedefliyor.

Berkcan Aktürk - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grafikleriyle adeta bir çizgi filmi andıran Friends vs Friends, çok oyunculu bir FPS deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Oynarken çok zevk alacağınız bu oyun, hem grafiksel açıdan, hem de içerisinde bulunan yetenek sistemi ile oyuncuya eşsiz bir çatışma imkanı sunuyor.

Heyecan ve adrenalin dolu bu PvP nişancı oyununu, 1v1 veya 2v2 şeklinde oynayabiliyorsunuz. Çatışmaların hızlı ve coşkulu olduğu Friends vs Friends'de, yetenek kartlarınız geliştirin ve düşmanlarınıza karşı daha etkili olun. Seviyenizi her oynadığınız maçta yükselttiğiniz bu oyunda, yeni yetenek kartları edinin. Daha iyi bir performans sağlamanız için, bu kartlara sahip olmanız çok önemli.

Friends vs Friends İndir

Raw Fury tarafından yayınlanan Friends vs Friends'in en iyi taraflarından biri ise, odalarınızı kurup arkadaşlarınızla istediğiniz gibi eğlenmek olacaktır. Arkadaşlarınızı heyecan dolu kapışmalara davet edin ve onlarla rekabet edin. Oyundaki birçok karakterden birini seçip, benzersiz yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Her seviye atladığınızda silahlarınızı, yeteneklerinizi, kartlarınızı güçlendirin ve hava atabileceğiniz kostümlerinizi edinin.

Arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla, heyecanın doruklarını yaşayacağınız Friends vs Friends'i indirin ve eşsiz grafiklere sahip bu oyunu siz de deneyimleyin.

Friends vs Friends Sistem Gereksinimleri